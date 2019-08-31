31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına ilişkin atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılıklarına, Oğuzhan Özbaş ve Murat Çetinkaya atandı.
Söz konusu atamalar 1211 sayılı Kanunun 29'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.
OĞUZHAN ÖZBAŞ KİMDİR?
1971 yılında doğan Oğuzhan Özbaş ise 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. Sonrasında eğitim hayatına Amerika’da devam eden Özbaş, 1995 yılında Carnegie Mellon Üniversitesi’nde Endüstriyel Yönetim Yüksek Lisans programını birincilikle tamamladı.
İş hayatına Ford Motor Company’de başlayan Özbaş, şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. 1998-2002 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) Finansal Ekonomi üzerine doktorasını aldı. Özbaş, 2002 yılında araştırmacı öğretim üyesi olarak Güney Kaliforniya Üniversitesi’ne (University of Southern California) katıldı. Lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren Özbaş, kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında bilimsel araştırmalar yaptı.
MURAT ÇETİNKAYA KİMDİR?
1970 yılında doğan Murat Çetinkaya, 1988 yılında TED Ankara Koleji’nden, 1992 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi Malzeme ve Metalurji Mühendisliğinden mezun oldu. Yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü-Bankacılık anabilim dalında tamamladı.
Meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Fon Yönetimi Müdürlüğünde başlayan Çetinkaya, Tekstilbank ve Diler Yatırım Bankası hazine bölümlerinde çalıştı. Çetinkaya 2010-2017 arasında ise Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi, Halk Portföy Yönetimi AŞ kurucu Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Haziran 2017’de Borsa İstanbul Grubuna geçen Murat Çetinkaya, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü, İstanbul Takas ve Saklama Bankası Yönetim Kurulu Başkanı olarak çalıştı. Çetinkaya, Borsa İstanbul’daki çalışma döneminde Türk Lirası finansal mimari ve pay piyasası pazar yapılanması üzerine odaklandı.
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