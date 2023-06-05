Mayıs ayı enflasyonu açıklandı

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TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 39.54, bir önceki aya göre ise yüzde 0.04 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre ise enflasyon yüzde 63.72 olarak gerçekleşti.

Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 43.68, aylık enflasyon ise yüzde 2.39 olarak açıklanmıştı. Mayıs verisiyle beraber yıllık enflasyonda 7 ay üst üste düşüş kaydedilmiş oldu.

KONUT KALEMİNDE SERT GERİLEME

Ana harcama grupları itibarıyla Mayıs ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş gösteren ana grup yüzde -13,79 ile konut oldu. Söz konusu ana grupta enerji harcamaları da yer alıyor. Dolayısıyla doğalgazda daha önce açıklandığı gibi 'sıfır fiyat' ile hesaplama yapıldığı için bu grupta sert düşüş yaşandı.

Buna karşılık, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9.85 ile giyim ve ayakkabı oldu.

DOĞALGAZ SIFIRLANDI

Aşağıdaki TÜİK'in yayımladığı tabloda da görüldüğü gibi doğalgaz birim fiyatı 5.72 liradan mayısta 0 liraya geriledi.

2023 2023 2023 2023 2023 Madde (TL) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Elektrik Ücreti 1,8459 1,8459 1,8459 1,569 1,569 Doğalgaz Ücreti 5,6313 5,6406 5,7837 5,7201 0 Doğalgaz Abonman Ücreti 2 539,413 2 539,413 2 539,4171 2 539,2827 2 539,2826 Benzin 20,3082 20,9698 20,9145 22,4125 20,4481 LPG (Araba Tüpü Dolum) Ücreti 10,332 11,5277 11,5853 9,9309 10,1846 Motorin 22,9381 21,481 21,2818 21,1161 19,3325

Böylece yıllık enflasyon Aralık 2021'den bu yana ilk kez yüzde 40'ın altına geriledi.

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Haberi Hazırlayan : Selim Karahan