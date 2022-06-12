Kütahya'da inanılmaz olay! Yüzlerce ağaç devrildi

Kütahya kent merkezine 40 kilometre mesafedeki 50 haneli Lütfiye köyünde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak günlük yaşamı, felç etti.
DHA'nın haberine göre köye yakın 1400 rakımlı Türkmen Dağı'ndaki ormanda kuvvetli rüzgarda yüzlerce ağaç devrildi, iletişim hatları zarar gördü.
Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından ormana çıkan köylüler, gördükleri manzara karşısında şaşırdı. Buradaki ağaçların fotoğraflarını çeken köylüler, durumu Orman Bölge Müdürlüğüne bildirdi.
'İLK DEFA BÖYLE OLUYOR'
Lütfiye köyü muhtarı Rasim Altıntaş, dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarın ormanda büyük bir yıkıma neden olduğunu söyledi. Kopan kablolar nedeniyle iletişim kurmakta da zorlandıklarını ifade eden Altıntaş, "Köydeki evimizden hiçbir yere çıkamadık. Şiddetli rüzgar nedeniyle ormanlık alandaki ağaçlar kırılmış. Eğer köyümüze gelseydi, komple kaldırırdı. Çocukluğumuzdan beri hiç böyle bir şey görmedik. İlk defa böyle oluyor. Dolu ve rüzgarla karışık büyük bir ses geldi. Evden dışarı çıkamadık. Felaket oldu. Orman yolları kapanmış, yukarıları da gezemedik" dedi.
'GELSE KÖYÜMÜZÜ ORTADAN KALDIRIRDI'
Köylülerden Niyazi Demir (77) de ağaçların halini görünce çok üzüldüklerini söyledi. Şimdiye kadar böyle bir olay yaşamadıklarını anlatan Demir, "Muhtar, 'Afet olmuş' diye haber verdi. Geldik, baktık. Çok büyük bir afet olmuş. Fırtına çam ağaçlarını kırmış, bazılarını da kökünden devirmiş. Biz de şaşırdık. 77 yaşına geldim, böyle bir şey görmedim. Elektrikler gitti, tabi biraz telaşlandık. Telefonla aramak istedik, hatlar çekmiyordu. Telefonlarda gitmiş" diye konuştu.
Mehmet Kara da devrilen ve gövdesinden kırılan ağaçları inceledi. Büyük afet yaşadıklarını anlatan Kara, "Dün büyük bir rüzgarla karşılaştık. Sesini duyduk, sonradan buraya geldik. Buralarda büyük bir afet olmuş. 66 yaşındayım, böyle bir şey görmedim. Allah korusun köyümüze gelse, ortadan kaldırabilirdi" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!