Cumhurbaşkanı Erdoğan, konut finansmanında üç yeni kredi paketini açıkladı. İki paket ev sahibi olmak isteyenler için kamu bankaları üzerinden 10 yıl vade ile yüzde 1'in altında faizle geri ödeme imkânı sağlıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıkladığı detaylara göre, "İlk Evim Konut Finansman Paketi" ile yalnızca birinci el konutlarda uygulanmak üzere, 2 milyon TL değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli kredi verilecek.
Bu paket üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların yıllık borçlanma maliyeti yüzde 12.7 ila 13.1 arasında değişiyor. 2 milyon TL kredi çeken bir kişinin KKDF, BSMV ve diğer giderler hariç 10 yıllık vade sonundaki toplam ödemesi 3 milyon 426 bin 674 TL olacak ve bu parayı 28 bin 556 TL'lik taksitler halinde ödeyecek.
Genişletilmiş Konut Finansman Paketi'nde ise Liralaşma stratejisini desteklemek amacıyla en fazla 2 milyon TL'lik konut değerinin en az yüzde 50’sinin 01.04.2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının yahut hurda altının TCMB’ye satımı ile karşılanması şartıyla aranacak.
Bu pakete ikinci el konutlar da dahil edilirken 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizle konut kredisi sağlanacak.
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