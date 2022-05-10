Konut kredisi şartları belli oldu! 0.89 ve 0.99 düşük faizli ev kredisi şartları nedir, kimlere verilecek ve başvuru hangi bankalara yapılacak? - Güncel Haberler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yapılan kabine toplantısının ardından konut satışını artırmak için 3 ayrı destek paketi oluşturulduğunu açıklamıştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, paketlerin detaylarını, kredi miktar ve faizleriyle konut satış şartlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Vatandaşların uygun maliyetli kredi imkanıyla konuta erişimlerinin artırılması, tamamlanmamış inşaatların bitirilerek konut arzının artırılması ve destekten faydalanan firmalarla konut fiyatlarını sabit tutmayı amaçlayan destek kapsamında 3 ayrı paket hayata geçiriliyor.

"İlk evim Konut Finansman Paketi" ile ilk ve tek konutunu alacak vatandaşlar için birinci el konutlarda uygulanmak üzere, kamu bankaları tarafından 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi verilecek.

TL'YE DÖNENE UYGUN FAİZLİ KREDİ DESTEĞİ

"Genişletilmiş Konut Finansman Paketi" ile döviz ve altın tasarrufu olan vatandaşların TL'ye dönüşünün teşvik edilerek uygun faizle ev sahibi yapılması amaçlanıyor.

Bu pakette ikinci el konutlar da kapsam içine alınırken konut değerinin en az yüzde 50'si 1 Nisan 2022 tarihinden önce açılmış döviz hesaplarının veya hurda altının Merkez Bankası'na satımı ile karşılanması şartı aranacak ve kamu bankaları üzerinden 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacak.

İNŞAAT ŞİRKETİNE KREDİ GARANTİ PAKETİ

KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti Paketi ile ise 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla asgari yüzde 40’ı tamamlanmış ve yüzde 50'si satılmamış inşaat projesi sahibi KOBİ ve KOBİ dışı inşaat şirketlerinin tamamlanmayan inşaatlarını tamamlamaları hedefleniyor. Söz konusu finansman paketi için 20 milyar lira kaynak ayrıldı.

Söz konusu işletmeler bu destekten yararlanmak için 1 yıl boyunca konut satış fiyatlarını sabit tutmayı taahhüt edecek, bu fiyatları internet sitesinde kamuoyu ile paylaşacak ve kredi veren kuruluşa bildirecek.