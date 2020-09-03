CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınına konuk oldu. Seda Öğretir ve Ahmed Arpat'ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, son olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in açıklamasıyla gündeme gelen Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı konusuna değindi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada, "CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'lileri rahatsız edecek, CHP'lerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Abdullah Gül'ün, CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir" ifadelerini kullanmıştı.

"Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz?" diyen CHP lideri şunları söyledi:

"Seçimler 2023'te. Seçimler bu tarihte olacaksa cumhurbaşkanı adayı kim olacak tartışmasına gerek var mı? Tartışmayı kişi bazına indirirseniz ilkelerden vazgeçmiş olursunuz. Sizin ilkeleriniz kabul edilecek mi edilmeyecek mi? Demokratik parlamenter sisteme dönüş yapmak istiyoruz, yasama yürütme arasında tutarlı bir denge olsun istiyoruz. Biz bunları bir kenara bırakıyoruz, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu tartışmayı absürt buluyoruz. Önce ilkeler üzerinde bir mutabakat sağlamalıyız. Hükümetin yönlendirmesiyle bu tartışmalar yapaydır. Türkiye gerçek gündemi olan ekonomiye dönmeli. Abdullah Gül'ün ismi geçince korkuyorlar, neden korkuyorsunuz? Bu tartışılacak bir şey değil. Seçim 4 ay sonra olsa oturup tartışalım. Hem Erdoğan hem Bahçeli seçimlerin zamanında yapılacağın söylüyorlar. O zaman bekleyeceğiz. Beklerken neleri nasıl yapacağımızı tartışmalıyız. Kişiler bazında tartışma doğru değildir. İttifakı yok sayıp aday belirlemeyiz."

"Biz bu parlamentoyu eski görkemli günlerine kavuşturmak zorundayız" diyen CHP lideri, "Onu yapamazsak siyasi görevimizi yapmamış oluruz. Seçimle gelinen her makamın düzgün insanlar tarafından temsil edilmesi gerekiyor. Önümüzdeki seçim bir siyasi parti seçimi değil, sağ sol seçimi değil. Demokrasiden yana olanların ve tek adam rejiminden yana olanların seçimi. Vatandaş istiyorsa onu tercih etsin. Bu ülkede hiçbir çocuk yatağa aç girmesin diyen varsa Millet İttifakı burada gelsin ona oy versin. Önümüzdeki seçim demokrasi tercihi ile demokrasi karşıtının seçimidir" dedi.

MUHARREM İNCE'NİN MEMLEKET HAREKETİ

CHP'li Muharrem İnce'nin 4 Eylül Cuma Günü başlatacağı "1000 günde Memleket Hareketi"ni değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Bizim partimizin bir üyesidir. Gayet güzel, bir itirazımız yok. Türkiye'nin içindeki sorunları anlatabilir. CHP'de bölünmelere neden olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.

Muharrem İnce'nin ihraç edileceği yönündeki iddialara da değinen Kılıçdaroğlu, "Bugün gazetelerden okudum, bir parti üyemiz ihraç dilekçesi vermiş. Böyle bir şey yok, söz konusu değil. Birisi dilekçe verdi hemen ihraç edelim, olmaz. Parti içinde asla kavga istemiyorum. Kavga edip partiye zarar vereni partiden ayıracağım" ifadelerini kullandı.