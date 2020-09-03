AA

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in dünkü açıklamalarını dikkatle dinlediklerini belirterek, "Ömer Çelik, bir süredir AK Parti'deki serbest düşüşe engel olamadıklarının farkında. Ne yaparlarsa yapsınlar artık vatandaşın gönlünde bir yer bulamıyorlar." görüşünü savundu.

Çelik'in Giresun mitingiyle ilgili, "O olağanüstü şartlarda oluşan bir fiili durumla ilgili." ifadelerini Özel, "Cumhurbaşkanı'nın her mitinginde koyduğunuz o bariyerleri iki saat önceden boş meydana koyunca nasıl fiili miting oluyor? Miting yapıldıysa bunun sorumluluğunun alınması gerekir. 14 gün sonra Giresun'daki vaka sayısının da alırsın sorumluluğunu." diye değerlendirdi.

Özel, 30 Ağustos'un yasaklandığını ileri sürerek, Anıtkabir'e ana muhalefet partisinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM Başkanvekili Haydar Akar olmak üzere, sadece iki kişiye davet geldiğini öne sürdü.

Vatandaşın, "Bunlar, Malazgirt'e verdiği önemi 30 Ağustos'a vermiyorlar." eleştirisinde bulunduğunu iddia eden Özel, şöyle konuştu:

"Bir toplum mühendisliği yapacaklar akılları sıra, 1920 ile 2002'nin 3 Kasım'ı arasındaki kısmı kesiyor. 1920 ile 3 Kasım'ı birleştiriyor. Arada Atatürk yok. Meydan muharebelerinin başkomutanı, İsmet Paşa, Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapmak, Türkiye'nin tapu senedini kazananlar yok. Atatürk ve kadrolarının Türkiye'de büyük bir antiemperyalist zafer kazanması, Anadolu'da örnek bir zafer kazanması, Amerika'ya karşı Johnson mektubuna direnmek, Kıbrıs Barış Harekatı yok. Varsa yoksa 'one minute' var. Trump'ın mektubunu yalayıp yutup susmak var."

"DÜZENLİ TEST YAPILACAKSA MADEN İŞÇİLERİNE YAPILSIN"

Özel, dün Mecliste düzenlediği basın toplantısında adli yıl açılış programına katılacaklardan korona testi yaptırmasının istenmesine ilişkin eleştirilerini hatırlatarak, "O hadsizliğe verdiğimiz cevap ortada. Az bile verdik fazlasını bile hak ettiniz." dedi.

Düzenli test yapılacaksa, maden işçilerine yapılması gerektiğini belirten Özel, haftalarca uğraşması neticesinde maden işçilerine bir kez korona testi yapıldığını anlattı.

"ÖLENLER BU MİLLETİN İNSANLARIDIR"

Bilim Kurulunun bilime uygun cesur kararlar almasını ve bu kararların bir an önce uygulanmasını beklediklerini ifade eden Özel, "Bilim Kurulu, kafalarda ciddi soruların olduğu bir kaç konuya açıklık getirmelidir." dedi.

Türkiye'ye gelecek zatürre ve grip aşısı için ithalatçı firmaların stoklarının kontrol edilmesi gerektiğini belirten Özel, bu aşılarla ilgili geçen yıldan farklı kriterlerin ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Bu ürünlerin karaborsaya düşebileceğine dikkati çeken Özel, "Kimsenin kendi tercihine ya da parası olanın erişebildiği, ihtiyacı olanın erişemediği bir sürece sürüklenmemesi lazım. Bu iş, Devlet Bahçeli'nin 'Bayramlarda da trafik kazasında yirmişer kişi ölüyordu' diyeceği kadar basitleştirilip, sıradanlaştırılacak, normalleştirilecek bir mesele değildir. Ölenler bu milletin insanlarıdır." ifadelerini kullandı.

"AMERİKA'NIN ALDIĞI KARAR BERBAT BİR KARARDIR"

ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin Özel, "Amerika'nın aldığı karar, 1 Eylül Dünya Barış gününde, berbat bir karardır, kötü bir haberdir. Adanın barışına katkı sağlamaz. Doğu Akdeniz'de suları ısındırmaya devam eder. Kıbrıs'taki kimsenin, kuzeyindeki, güneyindeki kimsenin menfaatine değildir. CHP olarak bunu son derece tehlikeli görüyoruz. AKP iktidarının ABD ile ilişkilerimizi, sağduyu, karşılıklı saygı ve kurumsal bağlardan koparıp, kişiler arası ilişkilere indirmesinin faturasını, giderek kabaran bir faturayı hep birlikte ödüyoruz." yorumunu yaptı.

"BUNU DOĞRULATABİLMİŞ DEĞİLİZ"

Yalova'da CHP'li Muharrem İnce hakkında ihraç dilekçesi verildiğine yönelik haberlerin sorulması üzerine Özel, şunları kaydetti:

"Bir iddia olarak, Yalova Merkez ilçeye bir dilekçeyle bir partilinin başvurduğu söyleniyor. Bunu doğrulatabilmiş değiliz. Yalova İl Başkanlığımıza, Genel Merkezimize yollanmış böyle bir talep yok. İki gün önce katıldığımız Merkez Yönetim Kurulunda ve Genel Başkanımızın Sayın Muharrem İnce'nin ihraç edilmesi gibi bir düşünceleri, talebi, böyle bir şeyi akıllarından geçirmeleri dahi söz konusu değil. Bu konuyu, birileri kasıtlı olarak köpürtmeye çalışıyor. Bunu kesin bir dille reddediyoruz."

Özgür Özel, şöyle devam etti:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan ile karıştırmasın. Sayın Kılıçdaroğlu'nun demokratik olgunluğu eğer diğer iki liderde olsaydı bugün Türkiye çok başka bir yerde olurdu. Partilerinde en ufak eleştiriyi, 'Kesin ihraç. Atın partiden dışarı. Yollayın bunların hepsini' diye partilerinin kurucularını, partilerinin ikinci genel başkanlarını, üçüncü başbakanlarını, MHP'de Meclis Başkanvekilliği yapmış kadın siyasetçilerini, derhal partiden ihraç edenlerle, demokratik olgunluğu hepimize örnek olması gereken Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimse karıştırmasın. Sayın Muharrem İnce'nin böyle bir muamele görmesi asla mümkün değildir. En üst düzeyde nezaket, en üst düzeyde saygı görecektir."

Abdullah Gül'ün CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı yönündeki soruyu ise Özel, şöyle yanıtladı:

"Abdullah Gül'ün, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması mümkün değildir. Cumhurbaşkanı adayı ilgili düzenlememize göre, CHP'nin Meclis Grubu tarafından aday gösterilecektir. Elbette partimizin yetkili organlarında tartışıldıktan ve bu konu olgunlaştıktan sonra adaylaşacaktır. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı, CHP'lileri rahatsız edecek, CHP'lerin adaylığından memnuniyetsizlik duyacağı hiç kimse olmayacaktır. Abdullah Gül'ün, CHP'nin adayı olması gibi bir konu gündemimizde yoktur. İhtimal dahilinde değildir. Bu haberleri kesin bir dille yalanlıyoruz."