Birinciliği hisse fon aldı

2020'de yani geçen yıl altın endeksi yüzde 52 getiri sağlarken Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 29, dolar yüzde 23.6 repo yüzde 11, mevduat yüzde 9.6, bono tahvil yüzde 8.5'lik kazandırdı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise enflasyonun yüzde 14.6 olduğu 2020 yılı boyunca ortalama yüzde 25.6'lık değer kazancı ile bir çok yatırım aracını geride bıraktı. Ancak fon bazında bakıldığında özellikle hisse senedine yatırım yapan hisse fonlarının getirisinin diğer yatırım araçlarını katladığı görüldü.

ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR

2019'da da tüm fonlar içinde yüzde 60'lık getiri ile şampiyon olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu bu yıl çıtayı yükselterek yine birinci oldu. Katılım hisse fonu yüzde 106'lık getiri ile birinci olurken Bereket, Türkiye Hayat, Fiba Emeklilik hisse fonları da yüzde 60'ın üstünde getiri sağlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bereket Emeklilik katılım hisse fonu yüzde 104 ile ikinci olurken Fiba Emeklilik'in değişken fonu yüzde 91.8 ile azımsanmayacak bir başarı göstererek üçüncü oldu.

ALTININ GETİRİSİNİ GEÇMEYİ BAŞARDILAR

Bu yıl en çok kazandıranlar arasına Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonları da girdi. Katılım Emeklilik OKS Agresif Katılım fonu yüzde 91.5 ile dördüncü oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik'in iki fonu hemen ardından yüzde 86'lık kazanç ile 5 ve 6'ıncılığı göğüsledi. NN Hayat, Avivasa, BNP Paribas Cardiff, Garanti Emeklilik ve Türkiye Hayat altın fonları yüzde 54-55 düzeyindeki getiri ile altın endeksinden daha fazla kazanç sağlamayı başardı. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak fonu yüzde 52 yükseliş ile dikkat çekti.

ANAHTAR DOĞRU HİSSE SEÇİMİ

Katılım Emeklilik ve Hayat Fon Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt, başarının nedenini sürdürülebilirliğe bağlayarak "Aynı fon geçen yıl da yüzde 59.7 ile birinci oldu. Fonun üstü üstü iki sene başarılı olması fon, yatırım yaparken seçilen hisse kriterlerinin de doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bozkurt, son iki yıldaki başarılı performansın 2021'de de devam etmesi için azami özeni göstereceklerini kaydetti.

İŞTE 2020'NİN EN ÇOK KAZANDIRAN 50 ŞAMPİYON FONU