Birinciliği hisse fon aldı

2020'de yani geçen yıl altın endeksi yüzde 52 getiri sağlarken Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 29, dolar yüzde 23.6 repo yüzde 11, mevduat yüzde 9.6, bono tahvil yüzde 8.5'lik kazandırdı. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları ise enflasyonun yüzde 14.6 olduğu 2020 yılı boyunca ortalama yüzde 25.6'lık değer kazancı ile bir çok yatırım aracını geride bıraktı. Ancak fon bazında bakıldığında özellikle hisse senedine yatırım yapan hisse fonlarının getirisinin diğer yatırım araçlarını katladığı görüldü.
ŞAMPİYONLUĞU BIRAKMIYOR
2019'da da tüm fonlar içinde yüzde 60'lık getiri ile şampiyon olan Katılım Emeklilik Hisse Fonu bu yıl çıtayı yükselterek yine birinci oldu. Katılım hisse fonu yüzde 106'lık getiri ile birinci olurken Bereket, Türkiye Hayat, Fiba Emeklilik hisse fonları da yüzde 60'ın üstünde getiri sağlayarak yatırımcıların yüzünü güldürdü. Bereket Emeklilik katılım hisse fonu yüzde 104 ile ikinci olurken Fiba Emeklilik'in değişken fonu yüzde 91.8 ile azımsanmayacak bir başarı göstererek üçüncü oldu.
ALTININ GETİRİSİNİ GEÇMEYİ BAŞARDILAR
Bu yıl en çok kazandıranlar arasına Otomatik Katılım Sistemi (OKS) fonları da girdi. Katılım Emeklilik OKS Agresif Katılım fonu yüzde 91.5 ile dördüncü oldu. Türkiye Hayat ve Emeklilik'in iki fonu hemen ardından yüzde 86'lık kazanç ile 5 ve 6'ıncılığı göğüsledi. NN Hayat, Avivasa, BNP Paribas Cardiff, Garanti Emeklilik ve Türkiye Hayat altın fonları yüzde 54-55 düzeyindeki getiri ile altın endeksinden daha fazla kazanç sağlamayı başardı. Anadolu Hayat Emeklilik İş Bankası İştirak fonu yüzde 52 yükseliş ile dikkat çekti.
ANAHTAR DOĞRU HİSSE SEÇİMİ
Katılım Emeklilik ve Hayat Fon Yönetimi Müdürü Fatih Bozkurt, başarının nedenini sürdürülebilirliğe bağlayarak "Aynı fon geçen yıl da yüzde 59.7 ile birinci oldu. Fonun üstü üstü iki sene başarılı olması fon, yatırım yaparken seçilen hisse kriterlerinin de doğru olduğunu ortaya koyuyor" dedi. Bozkurt, son iki yıldaki başarılı performansın 2021'de de devam etmesi için azami özeni göstereceklerini kaydetti.
İŞTE 2020'NİN EN ÇOK KAZANDIRAN 50 ŞAMPİYON FONU
Fon adı
|2020 Yılı Getirisi (%)
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ
|106.48
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ
|104.13
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TACİRLER PORTFÖY DEĞİŞKEN
|91.87
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|91.54
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM KATILIM HİSSE SENEDİ
|86.83
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM HİSSE SENEDİ
|86.70
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ
|64.42
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ GRUP EMEKLİLİK
|64.04
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|62.94
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|58.21
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|58.09
|NN HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN
|55.54
|AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN
|55.33
|BNP PARIBAS CARDIF EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN
|55.28
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN
|55.26
|BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|55.18
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|54.89
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM ALTIN KATILIM
|54.86
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN
|54.77
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN
|54.71
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.VEM ALTIN
|54.55
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM ALTIN
|54.30
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM
|54.08
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM OKS AGRESİF KATILIM
|53.87
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. VEM OKS AGRESİF KATILIM
|53.79
|BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM
|53.68
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM
|53.63
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ZEM OKS AGRESİF KATILIM
|53.51
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM
|53.38
|AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM
|53.06
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ
|52.98
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA GRUP
|52.59
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|52.54
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN
|51.84
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KOÇ İŞTİRAK ENDEKSİ
|51.52
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN
|50.89
|ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA
|49.99
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN
|49.26
|ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. KARMA
|48.32
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN
|47.37
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ DEĞİŞKEN
|45.31
|GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ÜÇÜNCÜ DEĞİŞKEN
|45.17
|TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. HEM KATILIM DİNAMİK DEĞİŞKEN
|43.05
|KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ KATILIM DEĞİŞKEN
|42.32
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ HİSSE SENEDİ
|42.27
|CİGNA SAĞLIK HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS DİNAMİK KATILIM
|41.60
|AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
|40.54
|ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. OKS ATAK KATILIM DEĞİŞKEN
|40.43
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK
|39.44
|FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DEĞIŞKEN GRUP
|39.39
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