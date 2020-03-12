12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Altın başta olmak üzere değerli metal emtiaları dolardaki toparlanma sonrası üçüncü kez üstüste düştü. 9 Mart günü 1700 doları aşarak 7 yıllık rekorunu kıran spot altın fiyatı, 1600 doların altına indi. ABD Doları'nın euro, yen, sterlin, İsviçre Frangı, Kanada Doları ve İsviçre Kronu sepeti karşısındaki değerini ölçen Dolar Endeksi (DXY) ise aynı dönemde 94 seviyesinden yükselerek 97 üzerini test ediyor.
Hisse senetlerinde teminat açığına düşen yatırımcıların altın varlıklarını satarak teminat açığını kapatmaya çalışması altının düşmesinde ana neden olarak gösteriliyor.
Ons altın fiyatı destek noktası olan 1625 ve 1617 dolar eşiğini peş peşe kırarken kritik seviye olarak gösterilen 1600 doların altına geriledi. Analistler fiyatların 1583 dolarlık 55 günlük hareketli ortalamayı zorladığına dikkat çekti.
İç piyasada gram altın fiyatı 330 lira üzerine çıktığı haftada 319.94 TL'ye, çeyrek altın da 520 TL altına indi.
ABD Merkez Bankası (FED) tarafından politika faizinin belirleneceği 17-18 Mart toplantısında 50 baz puanlık indirim beklentisinin artmasına rağmen altın fiyatlarının düşüşü koronavirüs etkilerinin kötüleşeceğine dair endişeleri güçlendirdiği şekilde yorumlanıyor.
Analistler; İngiltere, Avustralya ve Kanada merkez bankalarının önlem olarak parasal gevşemeyi artırmasının metal emtialar üzerinde etkisinin olmadığını belirtirken ABD getiri eğrisindeki düşüş sürüyor. 10 yıllık tahviller tekrar 0.80 altına inerken ABD borsaları yeni güne sert düşerek girdi. S&P ise ayı piyasasına girdi.
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