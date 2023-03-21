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AK Parti ve MHP, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu

Giriş: 21.03.2023 - 15:01 | Güncelleme: ABONE OL
YSK'da bugün: Erdoğan'ın adaylığı için başvuru yapıldı
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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkanı Ali İhsan Yavuz, MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay ve MHP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimleri için olan adaylık belgesini YSK'ya teslim etti.

AK Parti ve MHP temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) geldi. Diğer yandan evraklarında eksiklikler olan adaylar için evrakları da YSK'ya getirildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nda bağımsız adaylar için başvuru süresi dün tamamlanırken, evraklarında eksiklik bulunan 9 adayın evraklarını tamamlamaları için süre bugün doluyor.

Diğer yandan siyasi partilerin aday gösterdiği adaylar için başvurular da bugün başladı.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için AK Parti ve MHP'li temsilciler YSK'ya gitti.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık başvurusunun ise yarın yapılması bekleniyor.

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