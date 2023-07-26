Son dakika haberi Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiden ihraç etti
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin çıkarma cezası vererek, partiden ihraç etti.
CHP YDK geçtiğimiz hafta toplanırken, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.
Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasını bugün aldı.
YDK bugünkü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ihraç kararı verdi.