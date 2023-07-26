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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

        Son dakika haberi Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi

        CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı partiden ihraç etti

        Habertürk Ankara
        Giriş: 26.07.2023 - 14:41
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        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
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        CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında kesin çıkarma cezası vererek, partiden ihraç etti.

        CHP YDK geçtiğimiz hafta toplanırken, CHP Genel Merkezi'ndeki toplantısı yaklaşık 5 saat sürdü. Kurul, kesin ihraç talebiyle YDK'ye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Özcan'ın dosyası dahil 9 dosyayı masaya yatırdı.

        Yaşadığı sağlık sorununu gerekçe gösteren Özcan'ın raporlu olduğu için savunma yapmak üzere YDK'ye gelemediği, Özcan'ın savunmasını bugün aldı.

        YDK bugünkü toplantısında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında ihraç kararı verdi.

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