Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı'ya Hatayspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi maçtan men, Sivasspor maçında müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya 1 maçtan men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"1- ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 14.01.2022 tarihinde oynanan ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR-GÖZTEPE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
2- FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 15.01.2022 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan DOĞU ALT TRİBÜN D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,
3- GALATASARAY A.Ş.'nin, 16.01.2022 tarihinde oynanan ATAKAŞ HATAYSPOR-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 10.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. sporcusu TAYLAN ANTALYALI'nın, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle FDT'nin 43. ve 35/4. maddesi uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- TRABZONSPOR A.Ş. teknik sorumlusu ABDULLAH MUCİB AVCI'nın, 15.01.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- GZT GİRESUNSPOR Kulübü sporcusu JEOY MATHİJS PELUPESSY'in, 16.01.2022 tarihinde oynanan GZT GİRESUNSPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GZT GİRESUNSPOR Kulübü görevlisi ERGÜN KIRÖMEROĞLU'nun, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
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