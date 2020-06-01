2010 yılında İstanbul’da Sidar Şahin tarafından kurulan Peak Games, 1.8 milyar dolara dünyanın en büyük oyun firmalarından ABD merkezli Zynga’ya satıldı. Zynga 900 milyon dolar nakit, 900 milyon dolar hisse verecek. Peak, bu satış işlemi ile Türkiye’nin ilk milyar dolarlık girişimi (unicorn) olmayı başardı.
Peak ve Zynga anlaşmasını değerlendiren Peak Strateji Direktörü Ömer İnönü şunları söyledi:
“10 yıl içinde global mobil oyun sektörünün devlerinden birini Türkiye'den ortaya çıkardık. Bu hem Peak hem de ülkemiz adına gerçekten gurur verici. Büyümemizi, ilerlememizi ve yarattığımız etkiyi daha da artırmak adına, stratejik bir ortak ile güç birliği yapmak için en doğru zamanı bekledik. Bize olan yaklaşımları ve güvenleri ile gerçekten upuzun bir yolculuğa çıkabileceğimize inandığımız Zynga'nın bu stratejik birliktelik için en doğru şirket olduğuna inanıyoruz. Yaptığımız anlaşma en temelinde Peak'in bütün ekibine, yaptıklarına ve yapacaklarına olan güvenin ve Peak'in potansiyelinin bir göstergesi. Mutluyuz, gururluyuz ama en çok da bundan sonra başaracaklarımız için heyecanlıyız.”
“Ülkemiz için büyük önem taşıyan bu imza, Peak’i Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına yerleştiriyor. Bu anlaşma, güzel insanların bir arada büyük hayallere inandığı zaman her şeyi başarabileceğini somut bir şekilde vurguluyor. Başarının mimarı ise Türkiye'nin dört bir yanından aynı amaç ve değerler etrafında birleşmiş olan, genç ve müthiş heyecanlı ekibimiz. Bu anlaşmanın asıl değeri de işte tam burada yatıyor.”
Sidar Şahin, şunları söyledi: “Bu anlaşmanın en önemli yanı, imkansızın başarılabileceğini somut olarak ortaya koyması. Türkiye’de anne babalar çocuklarına inansınlar istiyorum. Sevdikleri işi sürekli ilerleyerek yaptıkları sürece, başarabileceklerine inansınlar. Çocuklar da gençler de kendilerinin başarabileceklerine inansınlar. Çünkü her şey inanmakla başlar.”
Yapılan resmi açıklamaya göre anlaşma sonrası ekibinde ve yönetiminde bir değişiklik olmayacak olan Peak’in hisselerini 1.8 milyar dolara Zynga’ya devredecek. Mühendislik, sanat, tasarım, işletme ve sosyal bilimler dallarında Türkiye’nin 35 farklı üniversitesinde eğitim görmüş 100 kişiden oluşan Peak ekibi, imzalanan anlaşmadan sonra da çalışmalarına İstanbul’da devam edecek.
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