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Bakan Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'li Zynga'nın, Türk oyun şirketi Peak Games'i 1,8 milyar dolara satın almasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Açıklamasında, Zynga'dan yapılan duyuruya da yer veren Varank, "İlk Türk unicorn yani 'Turcorn' hayırlı olsun. Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi açısından çok önemli bir gelişme." değerlendirmesini yaptı.

PEAK, DÜNYANIN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINA GİRDİ

Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.