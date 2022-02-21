Otomotiv kredi limitleri ve vade sayısı artırıldı

Taşıt kredilerinde yeni dönem başlıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kredi oranını yüzde 70'e vade sayısını ise 48 aya yükseltti.
Kredi tutarı taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasını aşan binek araçlarda, bedelin dört yüz bin Türk Lirasına kadar olan kısmı için yüzde yetmiş, dört yüz bin Türk Lirasının üstünde olan kısım için yüzde elli olarak uygulanacak.
Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 2 milyon TL üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olacak. Kredi tutarının taşıtın değerine oranı nihai fatura değeri 400 bin TL üzerinde olup 800 bin TL'nin altında olan taşıtlar için yüzde 50'yi aşamayacak.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararına göre
Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay,
Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay,
Nihai fatura değeri sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay,
Nihai fatura değeri bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.
Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının,
Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi aşamamasına
Nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,
Nihai fatura değeri sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,
Nihai fatura değeri bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,
Nihai fatura değeri iki milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine karar verildi.
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