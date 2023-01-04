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Son dakika haberi İşte zamlı memur maaşları

Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye çıktı. En düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

Giriş: 04.01.2023 - 14:11 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi İşte zamlı memur maaşları
HABERTURK.COM

Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Yüzde 30'luk zam oranının ardından ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon %15,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldiği kaydedildi.

Bu artışlar neticesinde 2023 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

Tablo 1: 2023 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)

UNVANLAR

DRC.

NET GÖREV AYLIĞI (*)

2022 Temmuz

2023 Ocak

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)

1/4

15.848

20.724

MEMUR- (Üniversite Mezunu)

9/1

9.707

12.632

UZMAN ÖĞRETMEN

1/4

12.905

18.246

ÖĞRETMEN

1/4

12.276

15.793

BAŞKOMİSER

3/1

15.810

20.873

POLİS MEMURU

8/1

13.747

18.235

UZMAN DOKTOR

1/4

18.853

24.743

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)

5/1

11.828

15.611

MÜHENDİS

1/4

16.205

21.295

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)

11/1

10.100

13.142

PROFESÖR

1/4

25.984

34.057

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

7/1

15.311

20.139

VAİZ

1/4

12.752

16.615

AVUKAT

1/4

15.485

19.968

(*) Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?

En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.

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