Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. Yüzde 30'luk zam oranının ardından ardından aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı, memur ve emekli zamlarıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada ''2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 8 oranında artış öngörülmüştü. 2022 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon %15,40 gerçekleşmiştir. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 8,48 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde 2023 yılı Ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 16,48 oranında, SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise gerçekleşen enflasyona bağlı olarak yüzde 15,40 oranında artış sağlanacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklandığı üzere bu oranlar yüzde 30 olarak uygulanacaktır.'' denildi.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 TL’den 11 bin 848 TL’ye, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 TL’den 7 bin 901 TL’ye yükseldiği kaydedildi.
Bu artışlar neticesinde 2023 yılı Ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI KAÇ TL OLACAK?
En düşük emekli aylığı da 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartıldı.
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