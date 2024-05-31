İstanbul'da otele bombalı saldırı girişimi!

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Küçükçekmece Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir otele bugün saat 13.00 sıralarında motosikletle gelen yaşı küçük bir çocuk tarafından el bombalı saldırı düzenlendi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bomba patlamazken otelde bulunan bir kişi bombayı atan kişiye silahla ateş etti.

HASTANEYE KALDIRILDI İhbar üzerine olay yerine Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. REKLAM

El bombalı saldırı düzenlenen otele nisan ayında da uzun namlulu silahla saldırı düzenlenmişti. Öte yandan el bombası atan çocuğun kullandığı motosikletin çalıntı olduğu öğrenildi. Fotoğraflar: DHA