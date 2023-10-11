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        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat maliyet endeksi yüzde 66,46 arttı - Emlak Haberleri

        İnşaat maliyeti yüzde 66,46 arttı

        İnşaat maliyet endeksi, 2023 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 4,62 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,92 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 113,27 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 11.10.2023 - 10:06
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        İnşaat maliyeti yüzde 66,46 arttı
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