Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika haberi Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

        Son dakika haberi Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem

        Ege Denizi, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuz durum olmamıştır." ifadesine yer verildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 26.06.2024 - 23:09 Güncelleme: 27.06.2024 - 00:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ege Denizi'nde 4,4 büyüklüğünde deprem
        ABONE OL
        ABONE OL

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege Denizi, Gökçeada açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

        Depremin 15,3 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 22.50'de, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi Ege Denizi açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği hatırlatılarak, "Yapılan taramalara göre herhangi bir olumsuz durum olmamıştır. Geçmiş olsun dileklerimizle kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.

        Mersin'de korkutan deprem!
        Mersin'de korkutan deprem!

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #son dakika
        #son dakika haber
        #Deprem
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yürüyelim arkadaşlar!
        Yürüyelim arkadaşlar!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        İşte son 16 turu eşleşmeleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Lübnan'ın yanında
        ABD yarın akşamı bekliyor
        ABD yarın akşamı bekliyor
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        SPK'da değişiklik teklifi TBMM'de kabul edildi
        Üç ilde orman yangını
        Üç ilde orman yangını
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        Fenerbahçe'den Samardzic atağı!
        İki dakikayla hayatta kaldı
        İki dakikayla hayatta kaldı
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bombalı gölde plaj keyfi
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        Bilinçsiz vitamin ve gıda takviyesi böbrek sağlığını bozuyor
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        İstanbul'da 'kaçak forma' operasyonu: 250 milyon değerinde 180 bin 324 adet ele geçirildi
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        Rize'de sağanak sonrası sel!
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        DSÖ'den korkutan açıklama! 1.8 milyar yetişkin risk altında
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Yemek yerken üzerlerine tavan çöktü!
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Can Kıraç hayatını kaybetti
        Aralarında 3 km var
        Aralarında 3 km var
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Assange ailesiyle yeniden bir arada
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Emekliler bu işlerde çalışamayacak
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Otomotivde kritik tarihe erteleme
        Konser biletleri neden pahalı?
        Konser biletleri neden pahalı?
        Habertürk Anasayfa