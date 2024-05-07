Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Refah'a başlattığı kara operasyonunun ardından Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakanlık Sözcüsü Keçeli, şunları söyledi:

"Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISI

Bu sabah ise İsrail, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı.