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        Haberler Dünya Son dakika: Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması

        Son dakika haberi Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması

        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Keçeli, İsrail'in Refah'a yapacağı bir harekatın tüm dünyayı etkileyeceğini belirterek, "İsrail'in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 17:40 Güncelleme: 07.05.2024 - 17:56
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        Dışişleri'nden 'Refah' açıklaması
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        Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail'in Refah'a başlattığı kara operasyonunun ardından Twitter hesabından bir açıklama yayımladı.

        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
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        Gazze’de ateşkesin sağlanması ve rehine ile tutukluların karşılıklı serbest bırakılması konusunda yapılan son önerinin Filistin tarafınca kabul edilmesini memnuniyetle karşıladıklarını belirten Bakanlık Sözcüsü Keçeli, şunları söyledi:

        "Gazze’deki yıkım ve katliamın sona erdirilmesi yönünde böylesine olumlu bir gelişme yaşanmışken, İsrail’in Refah’a yönelik saldırılarını artırması, Netanyahu Hükümetinin iyi niyetle hareket etmediğini bir kez daha göstermiştir.

        Refah’a yapılacak bir harekat sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkileyecektir. İsrail’in işgal ettiği Refah sınır kapısının Gazze kısmından derhal çekilmesi şarttır. Refah’ta ve sınır kapısında statükoya süratle geri dönülmelidir."

        İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRISI

        Bu sabah ise İsrail, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlattığını duyurmuştu. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini açıklamıştı. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı.

        İsrail ordusu Refah'a girdi
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        İsrail Sözcüsü, "Çatışmaların durması için Hamas'ın silah bırakması ve rehineleri serbest bırakması gerekir" açıklamasını yapmıştı.

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