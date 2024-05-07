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        Haberler Dünya Son dakika: İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı

        İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı. Hamas İsrail'in Refah saldırısının ateşkes çabalarını zayıflatmayı amaçladığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 07.05.2024 - 13:32
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        İsrail ordusu Refah'a kara saldırısı başlattı
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        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken bugüne kadar taraflar arasında pek çok kez ateşkes için görüşmeler yaptı. Çoğunlukla Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

        Hamas ateşkesi kabul etti, İsrail ne dedi?
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        Ancak dün akşam saatlerinde Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Aynı saatlerde İsrail Savaş Kabinesi Refah'a saldırı planını onayladı.

        İSRAİL REFAH'A KARA SALDIRISI BAŞLATTI

        Bu sabah ise İsrail, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurdu. Reuters'ın haberine göre, İsrail güçleri Gazze'deki Refah geçişinin Filistin tarafını kontrol altına aldı.

        İsrail ordusu Refah'a girdi
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        Hamas İsrail'in Refah saldırısının ateşkes çabalarını zayıflatmayı amaçladığını söyledi.

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        HAMAS'TAN KARŞI SALDIRI

        Hamas, Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı’nın doğusuna giren İsrail ordu güçlerini havan toplarıyla hedef aldığını duyurdu.

        Kassam Tugayları, İsrail ordusunun Refah kentine kara saldırısı başlatarak Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "Kassam Tugayları, Refah Sınır Kapısının doğusuna giren düşman (İsrail) kuvvetlerine ağır kalibreli havan toplarıyla saldırıyor." ifadesine yer verildi.

        REFAH SALDIRILARINA DEVAM KARARI ALINMIŞTI

        İsrail Savaş Kabinesi, Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı aldığını açıklamıştı.

        50'DEN FAZLA HAVA SALDIRISI

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1.5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentinde 50'den fazla yere hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

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        #israil
        #refah
        #gazze
        #Son dakika haberler
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