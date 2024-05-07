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7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken bugüne kadar taraflar arasında pek çok kez ateşkes için görüşmeler yaptı. Çoğunlukla Mısır'da gerçekleşen ateşkes görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

Ancak dün akşam saatlerinde Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Hamas da ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu. Hamas'ın açıklamalarının ardından İsrail'den de yanıt geldi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamada, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Erdoğan Hamas lideri ile görüştü REKLAM Açıklamada, Haniye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu. Hamas ateşkesi kabul etti Haberi Görüntüle

İSRAİL'DEN REFAH'A SALDIRILARA DEVAM KARARI Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasına rağmen İsrail savaş kabinesi, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'a saldırılara devam kararı alındığını duyurdu. Esir aileleri: Ateşkesi onaylayın GANTZ: YÜRÜTÜLEN DİYALOGLARLA ÖRTÜŞMÜYOR İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz daha önce yaptığı bir açıklamada Hamas'ın öne sürdüğü önerinin tartışılandan farklı olduğunu belirtti ve planın "şu ana kadar arabulucularla yürütülen diyalogla örtüşmediğini ve önemli boşluklar içerdiğini" söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, İsrail'in "İsrail tarafından kabul edilebilir şartlarda bir anlaşmaya varma olasılığını en üst düzeye çıkarmak için" Mısır'a bir heyet göndermeye devam edeceğini söyledi. REKLAM

"İSRAİL İÇİN KABUL EDİLEMEZ" İsrailli bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Hamas'ın, Mısır'ın hazırladığı "yumuşak" bir ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, bu ateşkes teklifinin İsrail için kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrailli yetkili, "Kabul edilen teklif, İsrail'in kabul etmediği geniş kapsamlı sonuçlar içeriyor. Bu, İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi hedefleyen bir numara gibi görünüyor" dedi. İsrail Devlet Televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir yetkiliyse, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” kaydetti. İsrailli yetkili ayrıca, "Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari ise "Her cevabı ciddi şekilde inceliyoruz, paralel olarak faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu. REKLAM HAMAS'IN ONAYLADIĞI ATEŞKESİN DETAYLARI Katar ve Mısır tarafından iletilen, Hamas’ın onay verdiği ateşkes teklifinin, toplamda 124 gün süreceği ve 3 aşamadan oluştuğu öne sürüldü. İsmini vermek istemeyen Filistinli bir yetkili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hamas'ın onayladığı ateşkes teklifiyle ilgili bilgi verdi. Teklifin, 40, 42 ve 42 gün olmak üzere 3 aşamadan oluştuğunu söyleyen yetkiliye göre, ilk aşama "ilk günden itibaren iki taraf arasındaki karşılıklı saldırıların geçici olarak durdurulmasını ve İsrail askerlerinin, Gazze'nin doğu bölgelerine ve nüfusu yoğun bölgelerden uzakta İsrail sınırına yakın bir bölgeye çekilmesini içerecek. *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.