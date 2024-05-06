Son dakika haberi Hamas ateşkesi kabul etti

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Katar merkezli medya kuruluşu Al Jazeera, Hamas kaynaklarının, Katar ve Mısırlı arabuluculara ateşkes teklifini kabul ettiklerini ilettiğini bildirdi. Hamas da ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurdu.

Hamas'ın internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamaya göre, Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi.

Açıklamada, Heniyye'nin Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil ile telefon görüşmesi yaptığını ve kendilerine ateşkes anlaşması ile ilgili sundukları önerileri Hamas Hareketi'nin onayladığını duyurdu.

REKLAM Hamas'tan bir yetkili, "Top şimdi İsrail'de. İsrail henüz teklife yanıt vermedi" dedi. Heniyye'nin Basın Danışmanı Tahir en-Nunu, kabul edilen teklifin ateşkesin yanı sıra Gazze’nin yeniden inşası, yerinden edilen Filistinlilerin geri dönüşü ve esir takası anlaşması içerdiğini söyledi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayya, teklifin üç aşamadan oluştuğunu söyledi. El-Hayya, her aşamada 42 günlük ateşkesin olacağını, ikinci aşamada İsrail'in Gazze'den tamamen çekileceğini belirtti. Hamas heyetinin ateşkes ve sonraki adımları görüşmek için Kahire'yi ziyaret edeceği de açıklandı.

İSRAİLLİ YETKİLİ: KABUL EDİLEMEZ İsrailli bir yetkili, Reuters'a yaptığı açıklamada Hamas'ın, Mısır'ın hazırladığı "yumuşak" bir ateşkes teklifini kabul ettiğini söyledi. Adı açıklanmayan yetkili, bu ateşkes teklifinin İsrail için kabul edilemez olduğunu ifade etti. İsrailli yetkili, "Kabul edilen teklif, İsrail'in kabul etmediği geniş kapsamlı sonuçlar içeriyor. Bu, İsrail'i anlaşmayı reddeden taraf gibi göstermeyi hedefleyen bir numara gibi görünüyor" dedi. İsrail Devlet Televizyonu KAN’a konuşan İsrailli bir yetkiliyse, Hamas'ın duyurusunun ayrıntılarını beklediklerini ve “Hamas’ın yanıtını inceleyeceklerini” kaydetti.

İsrailli yetkili ayrıca, “Hamas'ın neyi kabul ettiğini ve neyi kabul etmediğini anlamaya çalışacağız.” ifadelerini kullandı. İsrail Ordusu Sözcüsü Daniel Hagari ise "Her cevabı ciddi şekilde inceliyoruz, paralel olarak faaliyetlerimiz devam ediyor" diye konuştu. ABD: MÜTTEFİKLERİMİZLE GÖRÜŞECEĞİZ ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Önümüzdeki saatlede Hamas'ın cevabını müttefiklerimizle görüşeceğiz" dedi.