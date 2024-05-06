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        Haberler Dünya Diplomasi Erdoğan Hamas lideri ile görüştü

        Son dakika haberi Erdoğan Hamas lideri ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas lideri Heniyye ile görüştü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2024 - 21:19 Güncelleme: 06.05.2024 - 21:19
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        Erdoğan Hamas lideri ile görüştü
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Hamas ateşkesi kabul etti
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        Konuyla ilgili olarak sosyal medya platformu X üzerinden bir paylaşım yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu değerlendirmede bulundu:

        Kabine toplantımız öncesi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın Heniyye ile görüşmemizde Gazze’deki çatışmaların ve şiddetin sona erdirilmesi için ortaya konan çabaları ele aldık. Hamas’ın ara buluculardan aldığı ateşkes önerisini onaylamasını değerlendirdik. Hamas’ın Türkiye’nin telkinleri ile verdiği kararı olumlu bulduğumuzu ifade ettiğim görüşmede, İsrail’in de kalıcı ateşkes için adım atması gerektiğini vurguladık. Batılı ülkeler başta olmak üzere tüm tarafları, ateşkes için İsrail’e gereken baskıyı yapmaya çağırıyorum.

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