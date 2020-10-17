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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak'taki Fatih sondaj gemisine vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradabulunduğu incelemelerin ardından açıklamalarda bulunuyor. İşte açıklamadan satır başları:

-Bulunan rezerve 85 milyar metreküp daha ilave edildi. Böylece toplam doğalgaz rezervi miktarı 405 milyar metreküpü buldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da helikopterle Zonguldak'a gitti.

Erdoğan'ı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan karşıladı.