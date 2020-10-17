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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni 85 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Albayrak Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" ifadelerini kullandı.