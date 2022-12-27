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Asgari ücretteki artışın ardından gözler memur ve memur emeklilerinin maaş zamlarına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Memur-Sen heyeti ile bir araya geldi. Toplantıya Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın ve Memur-Sen'e bağlı 11 sendikanın yöneticileri katıldı.

''VERGİ MATRAHI KONUSUNDA HUZURSUZLUĞUMUZ VAR''

Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 1 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada taleplerini dile getirdiklerini aktardı. Yalçın, vergi matrahlarının yükseltilmesini talep ettiklerini aktardı. Yalçın ''Vergi matrahı yükseltilmeli oran yüzde 15'e sabitlenmeli '' dedi.

Yalçın ''Memurlara enflasyon farkının dışında bir zam yapılması zaruri hale geldi. En düşük memur maaşında iyileştirme yapılması gerekiyor. Kiralar memurları zorluyor, büyük şehirlerden kaçış başladı'' diye konuştu.

Yalçın, 3600 ek gösterge konusunda da ''Beklentimiz ek göstergede adaletin sağlanması'' ifadesini kullandı.

Memur ve memur emeklisinin maaş zammı, 3 Ocak'ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuyla şekillenecek. Öncesinde sendikalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'le bir araya gelerek taleplerini iletiyor. 21 Aralık'ta da Kamu-Sen yöneticileri, ek zam, vergi dilimi ve sözleşmelilere kadro konusundaki taleplerini paylaştı.

2023 yılında uygulanacak asgari ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 22 Aralık'ta açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Memur-Sen'den asgari ücretin açıklanmasının ardından yapılan açıklamada ''Asgari ücretteki artış, enflasyon gerçeğinin dikkate alındığını göstermektedir. Bu çerçevede kamu görevlileri için de alım gücünü artıracak, kayıpları telafi edecek, gelir dağılımında adaleti sağlayacak ilave düzenlemeler hayata geçirilmelidir.'' denilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yılın son Kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklilerinin maaş artışlarına ilişkin, "Ülkemizin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletimizin her kesimine yansıtmakta kararlıyız. Asgari ücreti belirlerken de, sosyal yardım yelpazesini genişletirken de, işletmelere verdiğimiz kredi paketlerini büyültürken de bu anlayışla hareket ediyoruz. İnşallah memur ve emekli maaş artışlarını da yine bu yaklaşımla yapacağız." dedi.

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