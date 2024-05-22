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        Haberler Magazin Demet Evgar, 'Bahar'da gelinliğini giydi - Magazin haberleri

        Demet Evgar, 'Bahar'da gelinliğini giydi

        SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yıldızı Demet Evgar, dizinin yeni bölümünde gelinliğini giydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 15:49 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:49
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          Demet Evgar, 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisiyle adından fazlasıyla söz ettiriyor.

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          Performansıyla büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu, dün akşam yayınlanan yeni bölümde de rol arkadaşı Mehmet Yılmaz Ak ile dizinin bir sahnesinde 'Romeo ve Juliet' oyununu sahneledi.

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          Demet Evgar, söz konusu sahnede ekranlara bir gelinlikle yansıdı.

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          Ünlü oyuncunun giymiş olduğu gelinliğin, 17 Mart 2022'de Levent Babataş ile evlenirken nikâhta giydiği gelinlik olduğu ortaya çıktı.

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          Demet Evgar'ın kendi gelinliğini giymesi, izleyicilerin sempatisini kazandı. Gelinlik, bu doğrultuda gündem oldu.

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