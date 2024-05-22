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        Haberler Gündem Güncel Kadın katilini öldüren boğuşma! - Son dakika haberler

        Polisten kaçmaya çalıştı, kendini vurdu! Kadın katilini öldüren boğuşma

        İstanbul Küçükçekmece'de Bahar Kaban adlı genç kadını öldürdükten sonra kayıplara karışan Gökhan Yıldız adlı cani, dün gece Kadıköy'de polis tarafından fark edilince kaçmaya çalışmıştı. Firari bu sırada çıkan boğuşmada kendini vurmuş ve hayatını kaybetmişti. Olayın yaşandığı anlara ilişkin de yeni görüntüler ortaya çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:14 Güncelleme: 22.05.2024 - 16:14
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        Kadın katilini öldüren boğuşma!
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        Küçükçekmece'de işlenen Bahar Kaban cinayetinin firari şüphelisi Gökhan Yıldız (36), Kadıköy'de polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre olay sırasında bacağından yaralan polis memuru E.B. (39) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        AĞABEYİNİN KİMLİĞİNİ GÖSTERDİ

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metrobüs çıkışında polisin şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı Gökhan Yıldız(36), ağabeyi Y.Y.'ye(39) ait kimliği gösterdi. Kimliğin başka birine ait olduğunun fark edilmesiyle Gökhan Yıldız kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Gökhan Yıldız, bu sırada belindeki silahı çekmeye çalıştı.

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        HEM KENDİNİ HEM POLİSİ VURDU

        Polislerin silahı almaya çalışması üzerine yaşanan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu Gökhan Yıldız ve polis memuru E.B.(39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Kendi silahıyla ağır şekilde yaralanan Gökhan Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bahar Kaban'ın cinayet zanlısı olarak aranan Gökhan Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada olay sırasında yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 21.05.2024 tarihi saat: 22.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi Metrobüs durağı çıkışında meydana gelen olayla ilgili olarak; G.Y.(36) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmuş, şüpheli şahsın abisi Y.Y.(39)'ye ait olan kimliği ibraz etmiş, farklı kimlik olduğunun anlaşıldığı sırada G.Y. isimli kişi kaçmaya başlamış, kişi kaçmasına fırsat verilmeden yakalandığı sırada belinden silah çıkarmaya çalışmış, görevlilerin silahı almak istemesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında polis memuru E.B.(39) ve şüpheli G. Y. yaralanmış, G.Y. hayatını kaybederken polis memurunun durumunun ağır olmadığı anlaşılmıştır. Şüpheli kişinin yapılan sorgulamasında; 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen maktul B.K.(29) isimli kişinin öldürülmesi olayının firari şüphelisi olduğu ve aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" ifadeleri yer aldı.

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        ESKİ NİŞANLIŞI BAHAR'I İŞE GİDERKEN VURMUŞTU

        Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından vurulmuştu. Olayın ardından Gökhan Yıldız olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilmişti.

        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
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        #son dakika
        #Gökhan Yıldız
        #bahar kaban
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