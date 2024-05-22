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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kadıköy'de firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı

        Kadıköy'de firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı

        İstanbul Kadıköy'de polis kontrolü sırasında kaçmaya çalışan, Bahar Kaban cinayetinin firari zanlısı Gökhan Yıldız, polisle girdiği arbede sırasında kendi silahlından çıkan kurşunla hayatını kaybetti, 1 polis memuru yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada, yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 05:47 Güncelleme: 22.05.2024 - 05:47
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        Firari cinayet zanlısı, polisle arbedesinde kendi silahıyla öldü, polisi yaraladı
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        Küçükçekmece'de işlenen Bahar Kaban cinayetinin firari şüphelisi Gökhan Yıldız (36), Kadıköy'de polisten kaçarken girdiği arbede sırasında belinden çıkardığı kendi silahıyla vurularak hayatını kaybetti. Olay sırasında bacağından yaralan polis memuru E.B. (39) ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olay, saat 22.30 sıralarında Kadıköy Söğütlüçeşme metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, metrobüs çıkışında polisin şüphelenerek kimlik kontrolü yaptığı Gökhan Yıldız (36), ağabeyi Y.Y'ye (39) ait kimliği gösterdi. Kimliğin başka birine ait olduğunun fark edilmesiyle Gökhan Yıldız kaçmaya başladı. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan Gökhan Yıldız, bu sırada belindeki silahı çekmeye çalıştı.

        HEM KENDİNİ HEM POLİSİ VURDU

        Polislerin silahı almaya çalışması üzerine yaşanan arbede sırasında silahın ateş alması sonucu Gökhan Yıldız ve polis memuru E.B. (39) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve takviye polis ekipleri sevk edildi.

        AĞIR YARALANAN CİNAYET ZANLISI, HASTANEDE ÖLDÜ

        Kendi silahıyla ağır yaralanan Gökhan Yıldız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; Bahar Kaban'ın cinayet zanlısı olarak aranan Gökhan Yıldız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        POLİS MEMURUNUN DURUMU İYİ

        İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada olay sırasında yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirildi. Açıklamada, "İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 21.05.2024 tarihi saat 22.30 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi metrobüs durağı çıkışında meydana gelen olayla ilgili olarak; G.Y. (36) isimli şahıs şüphe üzerine durdurulmuş, şüpheli şahıs, abisi Y.Y. (39)'ye ait olan kimliği ibraz etmiş, farklı kimlik olduğunun anlaşıldığı sırada G.Y. isimli şüpheli kaçmaya başlamış, kişi kaçmasına fırsat verilmeden yakalandığı sırada belinden silah çıkarmaya çalışmış, görevlilerin silahı almak istemesi üzerine yaşanan boğuşma sırasında polis memuru E.B. (39) ve şüpheli G. Y. yaralanmış, G.Y. hayatını kaybederken polis memurunun durumunun ağır olmadığı anlaşılmıştır. Şüpheli kişinin yapılan sorgulamasında; 4 adet suç kaydı olduğu, 16.05.2024 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen maktül B.K. (29) isimli kişinin öldürülmesi olayının firari şüphelisi olduğu ve aranıyor olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili tahkikat Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülmektedir" denildi.

        ESKİ NİŞANLIŞI BAHAR'I İŞE GİDERKEN VURMUŞTU

        Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde 16 Mayıs Perşembe günü saat 08.30 sıralarında, yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (29), eski nişanlısı Gökhan Yıldız tarafından vurulmuştu. Olayın ardından Gökhan Yıldız olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Bahar Kaban ambulansla hastaneye kaldırılmış, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Bahar Kaban Iğdır'da toprağa verilmişti.

        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
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        #Son dakika haberler
        #Kadıköy
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