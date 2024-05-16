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Küçükçekmece'de işine gitmek için kaldırımda yürüyen Bahar Kaban, kendisini takip eden eski nişanlısının silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Olay sonrası kaçan saldırgan aranıyor.

DHA'nın haberine göre olay saat 08.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; cadde üzerinde yürüyerek çalıştığı iş yerine giden Bahar Kaban (28), eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından takip edildiğini fark etti.

Bahar Kaban ve şu anki nişanlısı KATİL KAYIPLARA KARIŞTI Bunun üzerine Kaban ile Gökhan Y. arasında tartışma çıktı. Sokak ortasındaki tartışma sırasında, Gökhan Y., yanındaki silahla Bahar Kaban'a iki el ateş etti. Yaralanan Bahar Kaban yere düştü. Olayın ardından saldırgan olay yerinden kaçarken çevredekiler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Bahar Kaban'ı ambulansla hastaneye götürdü. Kaban, hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri incelemelerde bulunurken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Kaban'ın cenazesi, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. REKLAM

22 HAZİRAN'DA DÜĞÜNÜ OLACAKTI Öte yandan Bahar Kaban'ın evlilik hazırlığı yaptığı, 22 Haziran'da düğünü olacağı öğrenildi. Eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir rahatsız edilen Bahar Kaban'ın daha önce polise giderek şikayetçi olduğu belirtildi. CİNAYETTEN SONRA YAKINLARINA MESAJ ATTI İHA'da yer alan habere göre Kaban'ın eski nişanlısı tarafından öldürülmesine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Bahar Kaban'ın eski nişanlısı Gökhan Y. tarafından uzun süredir tehdit mesajları aldığı, genç kadının polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Ancak genç kadının peşini bir türlü bırakmayan Gökhan Y.'nin tehdit mesajlarına devam ettiği, "Bahar Kaban" adına sosyal medya hesabı açarak birlikteyken çekilmiş fotoğraflarını paylaştığı ifade edildi. Zanlı Gökhan Y.'ın cinayetin ardından Bahar Kaban'ın yakınlarına mesaj attığı ortaya çıktı. Katil zanlısının mesajında "Hak ettiğini buldu Bahar. Siyah kanı toprağa, ruhu babası şeytana gitti" ifadeleri dikkat çekti. Fotoğraflar: İHA