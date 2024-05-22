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        Haberler Gündem Güncel Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı! - Son dakika haberi

        Son dakika haberi Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!

        Balıkesir'de, üniversite öğrencisi Ata Emre Akman sipariş götürdüğü sokakta öldüren E.Ö. için iddianame hazırlandı. Savcılık zanlı için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 22.05.2024 - 17:13
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        Ata Emre Akman'ın katili için iddianame hazırlandı!
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        Balıkesir'de motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı bıçakla öldüren 17 yaşındaki E.Ö. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan" hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu.

        AA'da yer alan habere göre Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), sipariş teslim ettiği Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'nda 11 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı.

        Savcılıkça hazırlanarak Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, sanık E.Ö'ye "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi istendi.

        Sanığın yaşının 18 yaşından küçük olması nedeniyle iddianamede, E.Ö. için "Fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 14 yıldan 20 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 9 yıldan 12 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur." maddesinin uygulanması talep edildi. Mahkemenin iddianameyi değerlendirme aşamasında olduğu öğrenildi.

        NE OLMUŞTU?

        Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman (20), motokurye olarak çalışmaya başladığı firmaya sipariş edilen pizzayı teslim için 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokağı'na gitmişti.

        Pizzayı verdikten sonra sokağa park ettiği motosikletine doğru yürüyen Akman'ın yanına gelen E.Ö, üniversite öğrencisine bıçakla saldırmıştı. Akman olay yerinde hayatını kaybetmiş, kaçan E.Ö. polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.

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        #Ata Emre Akman
        #son dakika
        #Balıkesir
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