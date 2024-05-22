Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin faturası ne olacak? Gözler PFDK'da
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan olaylı derbinin ardından saha içinde yaşanan gerginlik sonrası Fenerbahçe'den 7 isim PFDK'ye sevk edilmişti. Bu isimlerden Mert Hakan Yandaş, Emre Kartal ve Ertuğrul Karanlık 'saldırı' sebebiyle, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde ise 'hakaret' nedeniyle disipline verildi. Peki, olaylı derbinin faturası ne olacak, futbolcular kaç maç ceza alacak? İşte detaylar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile futbolcular İrfan Can Eğribayat, Mert Hakan Yandaş ve Jayden Oosterwolde'yi PFDK'ye sevk etti.
Başkan Koç'un sportmenliğe aykırı hareketi, Baki'nin ise sportmenliğe aykırı hareketi ile hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamaları nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.
İrfan Can Eğribayat'ın maçtaki hakareti, Mert Hakan'ın ise saldırısı gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği bildirildi. Oosterwolde'nin ise hakareti sebebiyle disipline gönderildiği ifade edildi.
Fenerbahçe Kulübünün doktoru Ertuğrul Karanlık ile teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın da tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.
Galatasaray Antrenörü Serhat Doğan'ın derbideki hakareti nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi. Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin de çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildiği aktarıldı.
'SALDIRI' NEDENİYLE EN AZ 5 MAÇ CEZA GELEBİLİR
"Saldırı"dan sevk edilen Mert Hakan Yandaş'ın Futbol Disip Talimatı'nın 44. maddesine göre; 5 ila 10 müsabakadan men cezası alması; yine "Saldırı"dan PFDK'ya sevk edilen Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal'ın ise FDT'nın 44. maddesine göre; 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti ceza alması gündemde.
Öte yandan Emre Kartal'ın "Talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle FDT'nin 46. maddesi ile Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı'nın 9/2. maddesine göre de ek ceza alabilir. İrfan Can Eğribayat ve Oosterwolde ise PFDK'ya "Hakaret"ten sevk edilirken; FDT'nin 41. maddesine şöyle; "Bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5 müsabakadan men cezası verilir.
TALİMATLAR NE DİYOR?
MERT HAKAN YANDAŞ
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (a) futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir.
ERTUĞRUL KARANLIK
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (c) görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
EMRE KARTAL
MADDE 44 – SALDIRI
(1) Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; (c) görevlilere ve diğer kişilere, 5 ila 10 müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı veya 45 ila 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilir.
(ANTRENÖRLERİN STATÜSÜ VE ÇALIŞMA ESASLARI TALİMATI)
MADDE 9 – TALİMATLARA AYKIRI TUTUM ve DAVRANIŞLAR
(2) İlgili takımın bulunduğu ligin zorunlu teknik kadrolarına uygun antrenör lisansı
olmaksızın ve/veya lisansının çalışma alanları dışında kulüpte görev alan, bir futbol takımını fiilen müsabakaya hazırlayan, müsabaka esnasında yöneten veya yönlendiren gölge antrenörler ile kulübün zorunlu teknik kadrosunun tamamlanmasını temin etmek üzere kulüple sözleşme imzalayarak, sözleşmede belirtilen görevini fiilen yerine getirmeyerek gölge antrenöre çalışma olanağı sağlayan kişilere 1 yıl hak mahrumiyeti ile Süper Lig için 100.000.-TL, ayrıca bu kişilerin mensubu olduğu kulüplere Süper Lig için 250.000.-TL para cezası verilir.
JAYDEN QUINN OOSTERWOLDE - İRFAN CAN EĞRİBAYAT
MADDE 41 – HAKARET
(1) TFF veya mensuplarına, müsabaka görevlilerine, futbolculara, yöneticilere veya diğer
ilgili kulüp ve kişilere, hakaret eden, söven, tehdit eden veya herhangi bir şekilde kişilik haklarına saldırıda bulunan veya basın ve yayın organları veya sosyal medya aracılığıyla bu eylemleri gerçekleştiren; (a) Futbolculara 2 ila 5; fiillerin müsabaka görevlilerine yönelik olması halinde ise 3 ila 7 müsabakadan men cezası verilir.
Öte yandan Disiplin Kurulu, PDT'nın 12. maddesine (Haksız tahrik) göre; cezayı üçte birine kadar indirebilir.