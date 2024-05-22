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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler Real Madrid'den önce o takımın kapısından dönmüş! - Futbol Haberleri

        Arda Güler Real Madrid'den önce o takımın kapısından dönmüş!

        Real Madrid'de son haftalarda attığı gollerle gündem olan Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga'da 6 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcunun, geçen sezon dev bir takımın daha kapısından döndüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.05.2024 - 15:20 Güncelleme: 22.05.2024 - 15:20
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        • 1

          Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arda Güler, son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.

        • 2

          Sakatlıktan kurtulduktan sonra son haftalarda süre almaya başlayan Arda Güler, bu şansı çok iyi değerlendirip La Liga'da 10 maçta 6 gole ulaştı.

        • 3

          Attığı goller sonrası İspanyol basınında hemen hemen her gün manşetleri süsleyen 19 yaşındaki milli futbolcu bu kez de sürpriz bir transfer haberiyle gündem oldu.

        • 4

          Arda Güler'in, Real Madrid'e imza atmadan önce eflatun-beyazlıların ezeli rakibi Atletico Madrid'in kapısınan döndüğü ortaya çıktı.

        • 5

          Cadena SER'in haberine göre; Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi.

        • 6

          Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli vardı.

        • 7

          Atletico Madrid yönetimi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi.

        • 8

          Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi.

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          Arda Güler cephesi kış transfer dönemi boyunca Atletico'ya somut bir cevap vermezken, Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu eflatun-beyazlılara transfer olmaya karar verdi.

        • 10

          RONALDO VE MESSI'Yİ SOLLADI

          Öte yandan La Liga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler dünya tarihinin efsane isimlerini geride bıraktı. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Raul ve Messi'den daha hızlı şekilde La Liga'da 6 gole ulaşmayı başardı.

        • 11

          Cristiano Ronaldo 6 gole 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakikada, Messi ise 780 dakikada 6 gole imza atmıştı.

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          51 MİLYON EURO'YA RET!

          Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre Real Madrid, İngiliz devi Manchester United'in Arda Güler için yaptığı 51 milyon Euro değerindeki resmi teklifi geri çevirdi.

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          Arda'nın gelecek sezonlarda da Real Madrid formasını giymesi, aksi bir durumda ise sadece kiralık gönderileceği ifade ediliyor.

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