Arda Güler Real Madrid'den önce o takımın kapısından dönmüş!
Real Madrid'de son haftalarda attığı gollerle gündem olan Arda Güler hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. La Liga'da 6 kez fileleri havalandıran 19 yaşındaki milli futbolcunun, geçen sezon dev bir takımın daha kapısından döndüğü ortaya çıktı.
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Real Madrid'in sezon başında Fenerbahçe'den bonuslarla 30 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Arda Güler, son haftalarda sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Sakatlıktan kurtulduktan sonra son haftalarda süre almaya başlayan Arda Güler, bu şansı çok iyi değerlendirip La Liga'da 10 maçta 6 gole ulaştı.
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Attığı goller sonrası İspanyol basınında hemen hemen her gün manşetleri süsleyen 19 yaşındaki milli futbolcu bu kez de sürpriz bir transfer haberiyle gündem oldu.
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Arda Güler'in, Real Madrid'e imza atmadan önce eflatun-beyazlıların ezeli rakibi Atletico Madrid'in kapısınan döndüğü ortaya çıktı.
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Cadena SER'in haberine göre; Diego Simeone'nin çalıştırdığı Atletico Madrid geçtiğimiz sezonun devre arasında Arda Güler'i 5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmak üzereydi.
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Arda Güler'in geçen sezonun ilk yarısında 1000 dakikadan az oynadığı için 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli vardı.
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Atletico Madrid yönetimi bunu kullanmak istedi ve İstanbul'a gelerek Arda Güler ve ailesiyle 3 hafta geçirdi.
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Fenerbahçe transfere onay vermese de İspanyol devi Arda Güler'in yanıtını bekledi.
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Arda Güler cephesi kış transfer dönemi boyunca Atletico'ya somut bir cevap vermezken, Real Madrid yöneticileri Arda'yı aradı ve milli futbolcu eflatun-beyazlılara transfer olmaya karar verdi.
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RONALDO VE MESSI'Yİ SOLLADI
Öte yandan La Liga'da 373 dakikada 6 gol atma başarısı gösteren Arda Güler dünya tarihinin efsane isimlerini geride bıraktı. Milli futbolcu, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, Raul ve Messi'den daha hızlı şekilde La Liga'da 6 gole ulaşmayı başardı.
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Cristiano Ronaldo 6 gole 436 dakikada ulaşırken, Ronaldo Nazario 605 dakikada, Raul 749 dakikada, Messi ise 780 dakikada 6 gole imza atmıştı.
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51 MİLYON EURO'YA RET!
Öte yandan The Sun'da yer alan habere göre Real Madrid, İngiliz devi Manchester United'in Arda Güler için yaptığı 51 milyon Euro değerindeki resmi teklifi geri çevirdi.
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Arda'nın gelecek sezonlarda da Real Madrid formasını giymesi, aksi bir durumda ise sadece kiralık gönderileceği ifade ediliyor.
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