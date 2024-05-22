İran Cumhurbaşkanı Reisi'ye veda ediyor
İran halkı, helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekilere veda ediyor
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için başkent Tahran'da cenaze töreni düzenleniyor.
Azadi Meydanında düzenlenecek merasim öncesinde İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran Üniversitesi yerleşkesindeki cenaze namazını kıldırdı.
Tahran'daki anma törenine yüz binlerce kişi katıldı.
Cenaze törenine Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da cenaze törenine katılacak.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un ve Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı'nın Tahran'da olduğu biliniyor.
CENAZE NAMAZINI HAMANEY KILDIRDI
İran dini lideri Hamaney'in kıldırdığı cenaze namazına Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin de katıldığı görüldü.
Sınırlı sayıda kişinin alındığı namaz alanına girebilmek isteyen binlerce kişi üniversite kapısında bekledi.
REİSİ'NİN CENAZESİ YARIN DEFNEDİLECEK
Cenaze töreninde sonra Cumhurbaşkanı Reisi'nin cenazesi Meşhed kentine gönderilecek, Dişleri Bakanı Abdullahiyan'ın cenazesi ise defnedileceği Tahran'da kalacak.
Reisi'nin cenazesinin defin işlemi yarın Meşhed'te gerçekleşecek.
HELİKOPTER KAZASI
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.
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