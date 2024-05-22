Tahran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi için anma töreni düzenlendi
Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazası sonucu hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve beraberindekiler için dün İran genelinde törenler düzenlemeye başladı. Tahran'da düzenlenen anma törenine on binlerce İranlı katıldı, bugün ise cenaze töreni düzenlenecek
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İran'da helikopter kazasında hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için Tahran'daki İmam Humeyni Büyük Camii'nde tören düzenlendi.
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On binlerce kişi Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve beraberindekiler için düzenlenen anma törenine katıldı.
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Tebriz ve Kum'da düzenlenen anma törenlerinin ardından binlerce Tahran'da da bir araya geldi.
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Reisi ve beraberindekilerin cenaze töreni bugün Tahran'da gerçekleşecek. Tahran'daki törende, cenaze namazını İran lideri Ali Hamaney'in kıldırması bekleniyor.
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HELİKOPTER KAZASI
Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.
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İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
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Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
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İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.
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