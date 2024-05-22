Kirada yüzde 25 sınırı devam edecek mi?

Konut kiralarına getirilen yüzde 25 zam sınırı temmuz ayında sona erecek.

2 Temmuz’da yeni dönem başlayacak. Bu tarihte tüm ev sahipleri zam yapmayacak. Sözleşme yenileme döneminde zam yapabilecek.

Kiraların yeni dönemde zam oranı geçmişte olduğu gibi tüfe 12 ay ortalamasına göre belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak güncel rakam takip edilecek ve ‘en çok’ bu oranda artışa gidilecek. Yüzde 25 sınırı 1 Temmuz dahil uygulanacak. Sözleşmesini 1 Temmuz’da yenileyenler yasalara göre bir yıl daha yüzde 25 zamlı kira öderken, 2 Temmuz’da yenileyenler enflasyon ortalamasını baz alacak.

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KİRA TESPİT VE TAHLİYE DAVALARI DEVAM EDENLER NE YAPACAK?

Kira tespit ve tahliye davaları devam edenlerin kiracıların da diğer kiracılar gibi güncel yasal zam oranına uyması gerekiyor. Kira tespit davası devam edenlerin, mahkeme güncel kira değerini açıklayacak. Tarih 1 Temmuz sonrası ise karar kesinleştikten sonra kira zam döneminde tüfe 12 ay ortalaması dikkate alınacak. Yapılan düzenlemenin bitmesi ile davası sürenlere tahliye hakkı doğmayacak.

Sürenin bitmesi sadece bu oranın sona ermesi anlamına geliyor. Tahliye için haklı bir gerekçe olması şartı aranacak. Ev sahibi yasal oranı az bulursa 5 yılı dolduran kiracılarına, kiranın yeniden belirlenmesi için tespit davası açabiliyor. 5 yıldan kısa sürelerde uyarlama davaları mümkün.