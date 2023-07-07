Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİR KAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazarlar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet

        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi

        2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Buna göre bütçeye 1.1 trilyon liralık ödenek eklenmesi teklif edildi. Bu ödeneğin 482 milyar 829 milyon lirasının AFAD'a aktarılması öngörüldü. Teklifte ek ödeneğin bütçe gelirleri tahminindeki artıştan kaynaklandığı belirtildi

        Habertürk
        Giriş: 07.07.2023 - 17:34
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle yapılan harcamalar başta olmak üzere kamu idarelerinin ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, 1 trilyon 119 milyar 514 milyon 513 bin TL ödeneğin kamu idare bütçelerine eklenmesi teklif edildi.

        Teklife göre eklenen ödeneğin 100 milyar 758 milyon lirası mal ve hizmet giderlerine, 80 milyar 540 milyon lirası faiz giderlerine, 258 milyar 903 milyon lirası cari transferlere, 67 milyar 430 milyon lirası sermaye giderlerine, 483 milyar 736 milyon lirası sermaye transferlerine, 51 milyar 160 milyon lirası borç verme giderlerine ve 76 milyar 985 milyon lirası yedek ödenek için tahsis edilecek.

        REKLAM

        ASLAN PAYINI AFAD ALACAK

        Ek ödenekten aslan payını 482 milyar 829 milyon lira ile AFAD alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 279 milyar 750 milyon lira aktarılacak.

        GELİR TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

        Teklifte bütçe gelir tahmininin de aynı oranda artırıldığı belirtildi. Dolayısıyla yapılan tahmine göre ek ödenek bütçede açığın artmasına yol açmayacak.

        Teklifte yer alan bilgilere göre önceki tahmine göre vergi gelirleri 1 trilyon 150 milyar lira, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 31 milyar 504 milyon lira, diğer gelirler 2 milyar 839 milyon lira, alacaklardan tahsilatlar ise 1 trilyon 867 milyar lira artacak.

        Buna karşılık red ve iade tutarları da 79 milyar 481 milyon lira artacak.

        Böylece bütçe gelirlerinde toplamda 1 milyar 119 milyon liralık net artış olacak.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        Bütçeye 1.1 trilyon liralık ek ödenek teklifi
        AK Parti'den yeni torba teklif
        AK Parti'den yeni torba teklif
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Karadeniz yeni sellerin eşiğinde!
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Sınır kapılarında "telefon" göçü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        İsveç açıklaması: Teröre kucak açanlara destek veremeyiz
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kansere yakalanan Tanyeli'nin son hali
        Kahreden kazada acı detay!
        Kahreden kazada acı detay!
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Türkiye'de tatil çok mu pahalı?
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Bedelli askerlik ücreti belli oldu
        Arda Güler imzayı attı!
        Arda Güler imzayı attı!
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Memur ve emekliye zammın bütçeye maliyeti ne kadar?
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Ancelotti'den gelen telefon!
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Benzin ve motorine KDV zammı geliyor
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        Arda Güler, Cristiano Ronaldo’yu geçti
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        'İkibuçukluk'tan Madrid'e!
        Zampuan!
        Zampuan!
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Harçlarda ve vergilerde artış yapıldı
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Yurt dışından telefon almak hala kârlı mı?
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı
        Vatikan’da Cem Sultan için 1495’te düzenlenen âyinde okunmak üzere bestelenmiş ilâhinin notası Londra’da mezata çıktı