Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

        Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

        Avrupa Birliği ülkelerinden Slovenya; Norveç, İspanya ve İrlanda'nın ardından Filistin devletini tanıdığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 16:45 Güncelleme: 30.05.2024 - 19:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir ülke daha Filistin'i tanıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Slovenya hükümeti Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önergeyi onaylayarak Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.

        Başbakan Robert Golob, onaylanan kararın parlamentoya gönderildiğini belirtti.

        Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Golob'un iktidardaki liberal koalisyonu 90 üyeli parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip ve oylamanın formalite olması bekleniyor.

        Slovenya hükümetinin kararı, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanımasından sadece iki gün sonra geldi.

        Slovenya bu adımıyla 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan 10. üyesi olacak. Norveç AB üyesi değil, ancak dış politikası genellikle blokla uyumlu.

        REKLAM

        Slovenya tanıma sürecini ilk olarak Mayıs ayı başında başlatmış, ancak Gazze'de devam eden İsrail-Hamas savaşındaki durum düzelene kadar bekleyeceğini söylemişti.

        Golob bu hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesine neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söyledi.

        Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor.

        İşte tanıyan ülkeler:

        • Ürdün
        • Bahreyn
        • Endonezya
        • Irak
        • Kuveyt
        • Libya
        • Malezya
        • Mauritania
        • Morocco
        • Somalia
        • Tunisia
        • Türkiye
        • Yemen
        • Afganistan
        • Bangladeş
        • Küba
        • Ürdün
        • Madagaskar
        • Malta
        • Nikaragua
        • Pakistan
        • Katar
        • Suudi Arabistan
        • BAE
        • Sırbistan
        • Zambiya
        • Albania
        • Bruney
        • Djibouti
        • Mauritius
        • Sudan
        • Güney Kıbrıs
        • Cekya
        • Slovakya
        • Mısır
        • The Gambia
        • Hindistan
        • Nigeria
        • Seychelles
        • Sri Lanka
        • Namibia
        • Rusya
        • Belarus
        • Ukrayna
        • Vietnam
        • Cin
        • Burkina Faso
        • Comoros
        • Guinea
        • Guinea-Bissau
        • Cambodia
        • Mali
        • Moğolistan
        • Senegal
        • Macaristan
        • Cape Verde
        • Kuzey Kore
        • Nijer
        • Romanya
        • Tanzanya
        • Bulgaristan
        • Maldivler
        • Gana
        • Togo
        • Zimbabwe
        • Çad
        • Laos
        • Sierra Leone
        • Uganda
        • Republic of theCongo
        • Angola
        • Mozambique
        • São Tomé and Príncipe
        • Gabon
        • Umman
        • Polonya
        • Democratic Republic of the Congo
        • Botswana
        • Nepal
        • Burundi
        • Central AfricanRepublic
        • Bhutan
        • Rwanda
        • Ethiopia
        • Iran
        • Benin
        • Kenya
        • Equatorial Guinea May
        • Vanuatu
        • Philippines
        • Eswatini
        • Kazakistan
        • Azerbaijan
        • Türkmenistan
        • Gürcistan
        • Bosna Hersek
        • Tajikistan
        • Uzbekistan
        • Papua New Guinea
        • South Africa
        • Kyrgyzstan
        • Malawi
        • Doğu Timor
        • Paraguay
        • Karadağ
        • Kosta Rica
        • Lübnan
        • Fildişi Sahilleri
        • Venezuela
        • DominicanRepublic
        • Brezilya
        • Arjantin
        • Bolivia
        • Ecuador
        • Şili
        • Guyana
        • Peru
        • Surinam
        • Uruguay
        • Lesotho
        • Güney Sudan
        • Suriye
        • Liberia
        • El Salvador
        • Honduras
        • Saint Vincent andtheGrenadines
        • Belize
        • Dominica
        • Antigua and Barbuda
        • Grenada
        • Izlanda
        • Tayland
        • Guatemala
        • Haiti
        • İsveç
        • Saint Lucia
        • Saint Kitts and Nevis
        • Trinidad and Tobago
        • Ireland
        • Norway
        • İspanya
        • Slovenya

        Ayrıntılar geliyor...

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        İsrail, Cibaliya'dan çekildi
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Parçalanmış ceset vahşetinde yeni görüntüler
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Teknik analiz borsa için ne diyor?
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Nüfus sayımı dolandırıcılığına dikkat!
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Okan Buruk'la imzalar atılıyor
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Kripto kanun teklifi komisyonda kabul edildi
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        Ünlüler büyük üzüntü içinde
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        201 liraya göl manzaralı lojman: Zam yapılınca davalık oldular
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        Kaçak kazıya suçüstü: 43 el yazması kitap ele geçirildi
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        "Sistemden 550 milyar TL likidite çekildi"
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Alex, Antalyaspor'a imzayı attı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        En değerliler açıklandı! Arda ilk 100'de
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Bu eşyaları doğru kullandığınıza emin misiniz?
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Artık daha çok boşanıyoruz
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Boşandıktan 5 ay sonra evlilik kararı
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Türkiye en çok hangi ülkelere ihracat yapıyor?
        Habertürk Anasayfa