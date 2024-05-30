Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

Son dakika haberi Bir ülke daha Filistin'i tanıdı

REKLAM advertisement1

Slovenya hükümeti Filistin devletinin tanınmasına ilişkin önergeyi onaylayarak Filistin'i resmen tanıdığını duyurdu.

Başbakan Robert Golob, onaylanan kararın parlamentoya gönderildiğini belirtti.

Kararın yürürlüğe girmesi için parlamentonun onayı gerekiyor. Golob'un iktidardaki liberal koalisyonu 90 üyeli parlamentoda rahat bir çoğunluğa sahip ve oylamanın formalite olması bekleniyor.

Slovenya hükümetinin kararı, İspanya, Norveç ve İrlanda'nın Filistin devletini tanımasından sadece iki gün sonra geldi.

Slovenya bu adımıyla 27 ülkeli Avrupa Birliği'nin Filistin devletini resmen tanıyan 10. üyesi olacak. Norveç AB üyesi değil, ancak dış politikası genellikle blokla uyumlu.

REKLAM Slovenya tanıma sürecini ilk olarak Mayıs ayı başında başlatmış, ancak Gazze'de devam eden İsrail-Hamas savaşındaki durum düzelene kadar bekleyeceğini söylemişti. Golob bu hafta yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a düzenlediği ve 1 milyondan fazla Filistinlinin yerinden edilmesine neden olan son saldırılara tepki olarak süreci hızlandırdığını söyledi. Birleşmiş Milletler'in üçte ikisinden fazlasını oluşturan 140'tan fazla ülke Filistin devletini tanıyor. İşte tanıyan ülkeler: Ürdün

Bahreyn

Endonezya

Irak

Kuveyt

Libya

Malezya

Mauritania

Morocco

Somalia

Tunisia

Türkiye

Yemen

Afganistan

Bangladeş

Küba

Ürdün

Madagaskar

Malta

Nikaragua

Pakistan

Katar

Suudi Arabistan

BAE

Sırbistan

Zambiya

Albania

Bruney

Djibouti

Mauritius

Sudan

Güney Kıbrıs

Cekya

Slovakya

Mısır

The Gambia

Hindistan

Nigeria

Seychelles

Sri Lanka

Namibia

Rusya

Belarus

Ukrayna

Vietnam

Cin

Burkina Faso

Comoros

Guinea

Guinea-Bissau

Cambodia

Mali

Moğolistan

Senegal

Macaristan

Cape Verde

Kuzey Kore

Nijer

Romanya

Tanzanya

Bulgaristan

Maldivler

Gana

Togo

Zimbabwe

Çad

Laos

Sierra Leone

Uganda

Republic of theCongo

Angola

Mozambique

São Tomé and Príncipe

Gabon

Umman

Polonya

Democratic Republic of the Congo

Botswana

Nepal

Burundi

Central AfricanRepublic

Bhutan

Rwanda

Ethiopia

Iran

Benin

Kenya

Equatorial Guinea May

Vanuatu

Philippines

Eswatini

Kazakistan

Azerbaijan

Türkmenistan

Gürcistan

Bosna Hersek

Tajikistan

Uzbekistan

Papua New Guinea

South Africa

Kyrgyzstan

Malawi

Doğu Timor

Paraguay

Karadağ

Kosta Rica

Lübnan

Fildişi Sahilleri

Venezuela

DominicanRepublic

Brezilya

Arjantin

Bolivia

Ecuador

Şili

Guyana

Peru

Surinam

Uruguay

Lesotho

Güney Sudan

Suriye

Liberia

El Salvador

Honduras

Saint Vincent andtheGrenadines

Belize

Dominica

Antigua and Barbuda

Grenada

Izlanda

Tayland

Guatemala

Haiti

İsveç

Saint Lucia

Saint Kitts and Nevis

Trinidad and Tobago

Ireland

Norway

İspanya

Slovenya Ayrıntılar geliyor...