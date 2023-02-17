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Haberler Para Bankacılık Son dakika: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Son dakika haberi Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre, bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Giriş: 17.02.2023 - 00:47 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de, "OHAL kapsamında bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlara ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesi" yayımlandı.

Karara göre bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

"6/02/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması ve afetzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından olağanüstü hal süresince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı kanunun 59. maddesinde yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez."

Ayrıntılar geliyor...

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