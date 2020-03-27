27 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık yüzde 9.5 faizli Çek Ödeme Destek Kredisi ve Ekonomik İstikrar Kalkan Kredisi sundu. Çek Ödeme Destek Kredisi azami 10 milyon, Ekonomik İstikrar Kalkan Kredisi azami 50 milyon lira olacak.Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabilecekler. Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklar.
TBB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:
Koronavirüs salgınının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini en az düzeyde tutmak amacıyla uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirlerinin sağlıklı olarak işlemesi ve ekonomik faaliyetin desteklenmesi için bankacılık sektörü tarafından aşağıdaki uygulamalar başlatılmıştır:
1- Çek Ödeme Destek Kredisi
Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin, bugüne kadar gerçek ticari işlemlerine dayalı olarak keşide ettikleri ve edecekleri çeklerinin ödenmesi amacıyla, her bir banka tarafından ayrı ayrı belirlenmek üzere tahsis edilen limitler dahilinde kredi kullandırılmaya devam edilecektir.
“Çek Ödeme Destek Kredisi” ile müşterilerin ticari itibarlarının korunmasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.
KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:
Yıllık ciro (TL)
Azami kredi tutarı (TL)
0-25 milyon
1 milyon
25-125 milyon
5 milyon
125 milyon üzeri
10 milyon
2- Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği
Yukarıdaki uygulamaya ek olarak bankalar, başta KOBİ’lerimiz olmak üzere kurumsal ve ticari müşterilerin işletme sermayesi ihtiyaçları için “Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği” ne başlayacaktır.
Kredi desteğini kullanacak firmaların, 2020 yılı Şubat ayı sonu itibariyla kayıtlı çalışan sayılarında kredi vadesi boyunca azaltma yapmamaları ön koşulu bulunmaktadır.
Teminat eksiği bulunan müşterilerin, krediye erişim imkânı için Hazine destekli KGF kefaleti de sağlanabilecektir.
Kredi desteği; 3 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 12 ay vadeli ve yıllık % 9,5 faizli olacaktır.
KOBİ ve KOBİ dışı işletmeler bazında azami kredi tutarları aşağıdaki gibidir:
Yıllık Ciro (TL)
Azami kredi tutarı (TL)
0-25 milyon
5 milyon
25-125 milyon
25 milyon
125 milyon üzeri
50 milyon
Sektör farkı olmaksızın, salgından ekonomik olarak olumsuz etkilenen kurumsal ve ticari müşteriler her iki kredi paketine de başvurabileceklerdir.
Uygulamaya katılacak olan bankalar, katılımlarını en kısa sürede kamuoyuna duyurup, 30 Mart 2020 tarihinden itibaren talep kabul etmeye başlayacaklardır.
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