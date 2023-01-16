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2022 Değerlendirmesi ve 2023 Hedefleri Programı'nda konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında bütçe gerçekleşmeleri konusunda çok önemli adımlar atıldığını vurgulayarak enflasyondaki düşüşün devam edeceğini vurguladı.

Bakan Nebati'nin konuşmalarından notlar:

"KİŞİ BAŞI GELİR 2022'İN ÜZERİNE ÇIKACAK"

- 2023'te kişi başı gelir 12 bin doları aşacak

- 2022 gelir performansımız son derece güçlü gerçekleşti

- 2022 yılında makroekonomik göstergelerin tamamına yakınında başarı elde ettiğimizi vurgulamak isterim. Bu açıdan 2022 çok özel bir yıl olmuştur.

- Ülkemizde özel tasarrufların yükseltilmesi hedefi doğrultusunda 2022 sonunda, Otomatik Katılım Sistemi dahil Bireysel Emeklilik Sistemindeki toplam fon büyüklüğü yüzde 76 artışla yaklaşık 430 milyar TL’ye ulaşmıştır.

- 2022 yılında bir önceki yıla göre iç borçlanmanın ortalama vadesini 17 ay uzatarak 70 aya yükselttik

"BÜTÇE AÇIĞI 139,1 MİLYAR TL"

- Makro göstergeler açısından son derece başarılı bir yıl olan 2022 senesinde toplam bütçe giderimiz 2 trilyon 941 milyar lira, bütçe gelirimiz ise 2 trilyon 802 milyar lira olarak gerçekleşti ve bunun sonucunda bütçe açığımız yılın tamamında sadece 139,1 milyar lira oldu

- Ayrıca, toplamda 171,8 milyar lira faiz dışı fazla

- Küresel ekonomide sert türbülanslar yaşanırken, ülkemiz 4 yıllık aradan sonra 2022 yılında yeniden faiz dışı fazla vermeyi başardı.

"ARALIKSIZ BÜYÜME PERFORMANSI"

- Türkiye, 9 çeyrektir aralıksız büyüme performansıyla da dünyadan pozitif ayrışmaktadır.

- 2022 yılının ilk üç çeyreğinde kaydettiğimiz yüzde 6,2’lik güçlü ve dengeli büyümeyle G-20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olduk.

- Vergi gelirleri 2 trilyon 353 milyar TL olmuştur.

- OVP'de öngördüğümüz bütçe gelirlerini aşmış bulunuyoruz.

- %185 artışla kurumlar vergisinde en güçlü artış yaşanmıştır.

- Kurumlar vergisinin payını %21,6'ya çıkarttık.

- Bunu yakalarken vergi yükümüzü düşürdük. Ülkemiz OECD ülkeleri arasında vergi yükü en az olan ülkeler arasında 5. sıradadır.

- 19 yılda dolaylı verginin payını 5 puan düşürdük.

- 2022 yılı başından itibaren asgari ücreti tamamen vergi dışı bıraktık.

- İhracatçı ve imalatçı şirketler için kurumlar vergisini 1 puan indirdik.

- Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışanların ücret ödemelerini gelir vergisinden istisna ettik.

- Makine-teçhizat yatırımlarına vergisel desteklerimizi güçlendirdik.

- Yatırım teşvik sisteminde firmalarımızın yatırıma katkı tutarlarına erişimini hızlandırdık.

- İşletmelerimizin öz kaynak kullanımını vergisel açıdan teşvik ettik.

"DENETİM FAALİYETLERİ ARTIRILDI"

- 2022 yılında vergide denetim faaliyetlerini de önemli ölçüde artırdık.

- 2021 yılında 342 bin mükellef denetlenirken, geçtiğimiz yıl 1,1 milyon mükellefi analiz ve incelemeye tabi tuttuk.

"ESNAF VE SANATKARLARIMIZI YALNIZ BIRAKMADIK"

- 2022 yılında yaklaşık 91 milyar lira Hazine faiz destekli kredi kullandırdık.

- Ayrıca 2021 yılından önce kullandırılan kredilerde Hazinemizce 2,8 milyar liralık ilave destek sağladık.

- Hazine faiz destekli kredi tutarını 150 milyar liraya yükselttik.

-Genç girişimcilere kullandırılan sıfır faizli Hazine destekli kredi limitini 300 bin liraya; bu kredilerde aranan yaş sınırı da 30'dan 35'e çıkardık.

- 2022 yılı tarımsal destek bütçemizi 39,7 milyar TL seviyesine çıkardık.

- Hububata 2023 yılında ödenmesi öngörülen mazot ve gübre desteği hak edişlerini 2022’de ayni olarak kullandırmaya başladık.

- DSİ tarafından TOKİ’ye yaptırılan tarımsal sulama kanallarının finansmanına yönelik uzun vadeli kredi imkânı sağladık.

- Tarımsal üretimde kullanılan Hazine faiz destekli kredilerin tamamında üst limitleri yükselttik.

2023 YILINDA;

- Doğal gaz ve elektrik tüketimlerinde sübvansiyona devam ediyoruz.

- Kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylıklarında ilave refah payı vererek Ocak ayında yüzde 30 artış sağladık. Temmuz ayında ayrıca artış yapacağımızı da hatırlatmak isterim.

- En düşük emekli aylığını 5.500 liraya yükselttik.

- Yakında EYT ve sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin düzenlemeleri tamamlayacağız.

- Türkiye Ekonomi Modelinin sağladığı potansiyel sayesinde OVP’de açıkladığımız 2023 yılı bütçe hedeflerine ulaşma noktasında herhangi bir şüphemiz söz konusu değildir.

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