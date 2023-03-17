Bakan Kurum: 650 binden fazla bina yapıp teslim edeceğiz

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hem deprem bölgesine ilişkin hem de kentsel dönüşüme yeni destek paketi ile ilgili açıklamalar yaptı.

"20 BİN KONUTUN TEMELLERİNİ EŞ ZAMANLI ATACAĞIZ"

650 binden fazla bina yapıp teslim edeceklerinin vurgusunu yapan Bakan Murat Kurum, "Önümüzdeki hafta itibarıyla sözleşmesini imzaladığımız 32 bin konuttan 20 bininin temellerini Cumhurbaşkanımızın teşrifiyle 11 ilimizde eş zamanlı atacağız" ifadelerini kullandı.

Sabah saatlerinde Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden açıklanan kentsel dönüşüme yeni destek paketi ile ilgili detayları da yineleyen Bakan Kurum, "Kentsel dönüşümde yüklenici ve konut üreticilerine 12 ay ödemesiz dönem, 48 ay vadeyle 250 milyon TL'ye kadar finansman sunulacak, 50 milyar TL kefalet limiti kullanıma açılacak" dedi.

"2,5 MİLYON VATANDAŞIMIZA BARINMA İMKÂNI SAĞLANDI"

Temeli atılacak binaların il il dağılımına da değinen Murat Kurum, "'Devletimiz şu anda 2,5 milyon vatandaşımıza sahada barınma imkanını sağlamıştır. 5 milyon 337 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 847 bin bina incelendi. 876 bin bağımsız bölümden oluşan 298 bin binanın yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı ya da orta hasarlı olduğunun tespitini yaptık. 21 Şubat'tan bugüne kadar sözleşmelerimizi imzaladığımız Gaziantep'te 7 bin 747 konut, Adıyaman'da 1400 Kilis'te 234 Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 7 bin 628, Şanlıurfa'da 300 Malatya'da 5 bin 702 Elazığ'da 505 Adana'da 717 Osmaniye'de 50 olmak üzere toplamda 32 bin konutumuzun inşasına başlamış olduk. 11 ilde 650 binin üzerinde bina inşa edeceğiz" şeklinde konuştu.

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