Son dakika haberi Bakan Işıkhan'dan memur zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

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Dün yapılan asgari ücret açıklamasının ardından Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan bugün memur ve emekli maaşları ile ilgili düzenleme açıklaması geldi.

"TEMMUZDA MECLİSTEN GEÇECEK"

TBMM'de grup toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, "Maliye bakanlığımız ile birlikte çalışıyoruz. Torba yasa ile birlikte paydaşlarımızı memnun edecek çalışmaları hayata geçireceğiz. Memur maaşıo zammı temmuzda Meclis'ten geçecek ve en düşük memur maaşı 22 bin TL olacak. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme konusu en önemli olan unsur" ifadelerini kullandı.

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