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        Haberler Gündem Eğitim Son dakika haberi: Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı

        Son dakika haberi Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı

        Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 17:06 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:21
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        Ankara'da okul servisine zam!
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        Ankara'da okul servis ücretleri tarifesi açıklandı. Ortalama yüzde 70'lik bir artış yapıldı.

        Buna göre, Ankara'da servis ücretleri 0-3 kilometre için yıllık 10 bin 400 lira, 3-6 kilometre için 11 bin 460 lira, 6-10 kilometre için 13 bin 245 lira ve 10-15 kilometre için 15 bin 410 lira olacak.

        15 kilometreyi aşan her kilometre için yıllık ilave 325 lira alınacak.

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