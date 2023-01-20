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Son dakika haberi Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "Şubatta yasalaştırıp EYT'lilerin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştireceğiz" dedi

Giriş: 20.01.2023 - 12:53 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi Akbaşoğlu'ndan EYT açıklaması
HABERTURK.COM

EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman alacaklarını merak ederken AK Parti'den bir açıklama geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, konuyla ilgili, "Şubatta yasalaştırıp EYT'lilerin mart ayında emekli maaşlarını almalarına dönük takvimi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise çarşamba günü yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemenin Meclis'e ne zaman geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Meclis'in iradesinde. Bizden top çıktı. Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler. Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum."

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