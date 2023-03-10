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Bakan Kurum: '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Gaziantep'te konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Yıkılan binaların yüzde 96'sının 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu kaydeden Bakan Kurum, diğer illerde de yüzde 90 seviyelerinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi

Giriş: 10.03.2023 - 17:35 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi '5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
'5 ilimizde hasar tespit çalışmalarını tamamladık'
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Gaziantep'te konuşan Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 5 ilde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildirdi. Bakan Kurum, diğer illerde de yüzde 90 seviyelerinde hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Kurum, "1 milyon 706 bin binada inceleme yapılmış durumda. Artçı depremler sebebiyle yeniden hasar tespit çalışması yaptığımız iller de mevcut. Yıkılan binaların yüzde 96'sı 1999 öncesi yapılan yapılar" dedi.

Çalışmaları şehirlerin 50-100 yılını planlayacak anlayışla yaptıklarını aktaran Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Şehirlerin özgün mimarisini koruyarak hareket edeceğiz. Şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirecek kurullar oluşturduk" bilgilerini paylaştı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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