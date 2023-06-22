Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Altın Son dakika: Gram altında yeni tarihi zirve

Gram altında yeni rekor

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası doların 24.50'yi görmesiyle gram altın 1.518 lirayla yeni tarihi zirvesine çıktı

Giriş: 22.06.2023 - 15:30 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Gram altında yeni tarihi zirve
HABERTURK.COM

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Buna göre PPK politika faizini 650 baz puanlık artırımla yüzde 15'e yükseltti.

Faiz kararı öncesi 23.54 liradan işlem gören dolar karar sonrasında 24.50 lirayı gördü. Bu esnada gram altın 1460 liradan 1518 liraya kadar yükseldi ve yeni tarihi zirvesini gördü.

ONS FİYATINDA GERİLEME

Gram altındaki hareket tamamen kur kaynaklı yaşandı. Altının ons fiyatı bugün yüzde 0.45'lik düşüşle 1.923 dolara çekildi.

Ons fiyatındaki hafif gerilemede Fed Başkanı Jerome Powell'ın 'şahin' kabul edilen açıklamaları etkili oldu. Powell dün ABD Kongresinde yaptığı sunumda "Sene sonuna kadar iki faiz artışı oldukça iyi bir tahmin gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Analistler teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 ve 1.910 doların destek olarak öne çıktığını aktaran analistler, 1.940 ve 1.950 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisi imkanı!
10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
10’un üzerinde insan iskeleti keşfedildi... Toltek kültürüne ait!
Nüfusu 6 bin 600 ama... Bayramda 500 bine çıkacak!
Nüfusu 6 bin 600 ama... Bayramda 500 bine çıkacak!
9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!
9 kişinin öldürüldüğü tarladaki hasat başladı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.