Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası, 11 Mart'ta görüldü. O tarihten bu yana 3 bin 174 yurttaşımız hayatını kaybederken, 48 bin 886 hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşen binlerce hastadan biri de virüsü kaptığı büyük yankıya neden olan Kırklareli Valisi Osman Bilgin'di. Tedavisi tamamlanan, evli ve 2 çocuk babası Vali Bilgin (42),yaşadıklarını HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a anlattı.

"BENDE BAŞ AĞRISI BİLE YOKTU"

"Gerçekten zor bir süreçti... 27 Mart'ta il sağlık müdürümüzün Kovid-19 testi pozitif çıktı. 30 Mart'ta ise özel kalem müdürümüzün test sonucunun pozitif olduğunu öğrendik. Bu süreçte, temas halinde olduğumuz için bana da test yapıldı ve benim 27 Mart'ta yaptırdığım test negatif, 30 Mart'ta yaptırdığım testimin sonucu ise bir gün sonra pozitif çıktı. Ben de ilk günlerde baş ağrısı bile yoktu.

"İLK BEŞ GÜN ŞİKAYETİM OLMADI"

Test sonucumun ardından çektirdiğim tomografide de hiçbir şey görülmedi. Ancak 30 Mart akşamı sigara kullanmamama rağmen boğazımda bir akıntı başladı. Doktorumuz, hastaneye yatırılacak bir durum olmadığını, ilaçlarımı kullanmam gerektiğini söyledi. Beş gün hiçbir sorun yaşamadım. Evde karantina sürecimle birlikte ilaçlarımı aldım. Bu beş günün ardından ise ishal şikayeti belirdi ve balgam atmaya başladım.

"EŞİM İLE KIZIM DA POZİTİF ÇIKTI"

Ateş, öksürük ve nefes darlığı semptomlarını hiç yaşamadım. Tetkik gereği aileme yapılan testte ise eşim ile kızım pozitif, oğlum bize biraz mesafeli durduğundan olsa gerek, negatif çıktı. Onlara da aynı biçimde evde ilaç tedavisi uygulandı. Eşimde ise şikayetler bel ve sırt ağrısı ile tat ve koku alamama olarak belirdi. 8 yaşımdaki kızımda ise hastalık, ağırlıklı olarak mide bulantısı olarak nüksetti. Çok şükür onların da benim de son iki test sonucumuz negatif çıktı.

"BU DÖNEMDE 3 KİLO VERDİM"

İnanın anlatabilecek bir durum değil. Yaşam ile ilgili sorular insanın aklına geliyor ve hayatı sorguluyorsunuz. Bir mahkum gibi yemeğiniz kapıya konuyor ve bir odada günlerce kalmanız gerekiyor. Bu virüsün en büyük darbesi, insanda tahribat yaratması hatta canına mâl olmasının yanı sıra insanı süründürmesi bence. Ben bu dönemde 3 kilo verdim.

"KARANTİNA SÜRECİM 19 GÜN SÜRDÜ"

Şu an hafif bel ağrısı ve yine az da olsa balgam şikayetim devam ediyor. 19 günlük izolasyon sürecimde ise kitap okuyup, tv seyrettim ama işimi bırakmadım. Telefonla, bazen yüz yüze görüşerek; alınan kararların uygulanmasını takip ettim. Ben gerek spor yapmam gerekse sigara içmediğim için hastalığı her şeye rağmen kolay atlattığımı düşünüyorum.

"NASIL ATLATIRIM DİYE DÜŞÜNDÜM"

Pozitif olduğumu öğrendiğim an aklıma, 'Acaba çocuklarda ve eşimde virüs var mı' sorusu geldi. Nasıl atlatırım diye düşündüm. Beni bu dönemde en çok üzen ve psikolojik olarak etkileyen eşimin ve kızımın da pozitif çıkması oldu. Ölüm çok olmamakla birlikte aklıma geldi. Korku ve kaygının olması insani şeyler. Hepimiz inanan insanlarız. Doktorum her şeye hazırlıklı olmamı da söyledi.

"POZİTİF İÇİN İZOLASYON 21 GÜN"

Benim tedavim sürerken sekizinci ve on dördüncü günde yapılan test sonucum pozitif çıktı. Burada şunu belirtmek istiyorum. Hiç pozitif olmayan ve şüphe üzerine izolasyona tutulanların karantina süresi 14 gündür. Hasta bir kişinin ise izolasyondan çıkma süresi 21 gündür. Dahası, Bilim Kurulumuz bu sürenin 27 gün olmasını önermektedir. Tedavinin on dördüncü gününde pozitif sonuçla karşılaşmam elbette moralimi bozdu ancak karamsarlığı kapılmadım. On yedinci gün ise test sonucum negatife döndü.

"EŞİMLE EVDE 27 GÜN SONRA GÖRÜŞTÜK"

Negatife döndüğümü öğrendiğimde elbette çok sevindim. Derin bir 'oh' çekip; şükrettim. Evde, eşimle 27 gün sonra yüz yüze görüştük. Ben tedbire, hijyene gerçekten çok dikkat eden; hatta yüzde 99 oranında dikkat eden biriydim ve bu virüs gelip beni buldu. Halkımızın gerçekten rehavete kapılmaması ve kısıtlamalara, alınan önlemlere harfiyen uymasını rica ediyorum. Bu sadece insanı etkileyen bir salgın değil. Bunun kültürel, toplumsal, ekonomik de birçok etkisi var ve bunu da milletçe yaşıyoruz.

"SOSYAL MESAFA KURALINA LÜTFEN UYUN"

Bu dönemi en çabuk biçimde, önlemlere uyarak atlatabiliriz. Kırklareli'ndeki durumla ilgili olarak da şunu söyleyebilirim. İstanbul'a yakın olmamız nedeniyle Anadolu illerine göre biraz daha vakamız fazla. Özellikle, şehirler arası seyahat kısıtlamasından önce, vatandaşlarımızın süreci burada daha havadar biçimde atlatma düşüncesiyle kentimize gelmesi söz konusu oldu. Bu da Kırklareli'ndeki vaka sayısına yansıdı. Vatandaşlarımıza bir kere daha sosyal mesafe kuralına uymalarını, kendilerine çok dikkat etmelerini hatırlatmak isterim."