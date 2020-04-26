Alper Uruş aurus@cyh.com.tr

Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası 11 Mart'ta görüldü. O tarihten bu yana 2 bin 706 yurttaşımız hayatını kaybederken, 25 bin 582 hasta ise iyileşerek sağlığına kavuştu. İyileşen binlerce hastadan biri de İstanbul'da, Pendik Acil Sağlık Merkezi'nde (ASM) hemşire olan İlknur Kelleci'ydi. Evli ve 2 çocuk annesi olan 32 yaşındaki Kelleci, yaşadıklarını HABERTÜRK'ten Alper Uruş'a anlattı.

"İLK ÖNCE BAŞ AĞRISI BAŞLADI"

"Belçika'daki yurttaşlarımızın Brüksel'den Türkiye'ye getirilmesinde görev aldım. 17 Mart'ta Brüksel'de vatandaşlarımızın kontrolünü yaparak uçağa aldık ve yurda getirdik. Bu görevin ardından idari izinli olarak evde 14 gün boyunca karantinada kalma sürecim başladı. 19 Mart'ta evdeyken ilk olarak baş ağrım oldu. Ardından şiddetli eklem ağrısıyla beraber ateşim yükseldi.

"HASTALIĞI KENDİME KONDURAMADIM"

İlk başta hasta olabileceğimi kendime konduramadım. Ancak bu şikayetlere bulantı, kusma ve ishal de eklenince hastaneyi aradım. Ambulansla gelip beni evden aldılar. Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde tedaviye alındım ve yapılan test sonucum 22 Mart'ta pozitif çıktı. Hastanedeki 6 günlük tedavinin ardından, 28 Mart'ta taburcu olarak ilaçlarımı alıp eve döndüm.

"NEGATİFKEN İKİNCİ KEZ NÜKSETTİ"

Evdeki tedavimin ilk 10 günü çok iyiydi ancak her şey yolunda giderken mide bulantısı, kusma ve ishal tekrar başladı. Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne tekrar ambulansla gittim ve koronavirüs tomografisinde akciğer bulgusu olan 'Buzlu cam' görüntüsüyle karşılaştık. Yani 6 günlük ilk tedavi ve negatife döndükten sonra hastalık ikinci kez nüksettiğinde akciğerimde böyle bir bulgu ortaya çıktı.

"EŞİMDE VE 2 ÇOCUĞUMDA ÇIKMADI"

Süreyya Paşa Hastanesi'ne gittim ve doktorlarımız, negatif sürecim devam ettiği için tedavimin evde sürebileceğini söyledi. 20 Nisan'da yapılan test sonucu yine negatif çıktı. Evde izolasyon sürecim devam ediyor ve şükürler olsun ki eşimde de 2 çocuğumda da hastalığın semptomları ortaya çıkmadı.

(Fotoğraf: DHA)

"ÇOK İLGİNÇ BİR ÖRNEK VERECEĞİM"

Sakarya'da arkadaşlarımın yaşadığı çok ilginç bir örnek vermek isterim. Sakarya'da 3 meslektaşım da pozitif çıktı. Ancak aynı biçimde eşlerinde ve çocuklarında virüs görülmedi. Bu tabii ki tedbiri elden bırakmak anlamına gelmesin ama insanlarımız gereksiz korku ve paniğe de kapılmamalı.

"HERKESTE FARKLI SEYREDİYOR"

Hastalığın ortaya çıktığı ve sonraki süreçte, ben günde 1 kez belki öksürdüm belki öksürmedim. Yani bu hastalığın seyri, herkeste farklı olabiliyor. Tat ve koku almada sorun yaşayan, başka hiçbir belirtisi olmayan vakalar var. Sadece öksürük ya da sadece baş ağrısı semptomu olan pozitifler söz konusu.

"NEGATİFTE BELİRTİLER DEVAM EDEBİLİR"

Bir de negatife döndükten sonra da semptomlar devam edebiliyor. Örneğin negatife dönüyor ama öksürüğü az da olsa devam edebiliyor. Ben de bile bir endişe oldu ancak bu semptomların görülebileceğini insanlarımız bilsin ve paniğe kapılmasınlar.

"İYİLEŞEN BİRİNİ BULMALARINI İSTEDİM"

Ben Türkiye'deki ilk vakalar arasında yer aldım. Hastanede yattığım dönemde, dört duvar arasında, 'Acaba kurtulabilir miyim?' sorusu aklıma geldi. Çin'deki, İtalya'daki o görüntüleri düşündüm ve o dönem bu kadar çok sağlığına kavuşan insan olmadığı için de hastalığın solunum kaybıyla son bulacağı süreci aklıma geldi. O dönem özellikle sosyal medyadan, 'Bana iyileşen birini bulun' dedim. İtalya'da pozitif olup iyileşen doktor Sude hanımın videosunu izlediğimde oldukça rahatladım.

KORONAVİRÜS ÖZEL SAYFASI VE CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

"YOĞUN BAKIM DEĞİLSE HASTALIK 7 GÜN"

Şunu da yaşayan biri olarak belirtmek isterim ki; virüsü kaptıktan sonra şayet yoğun bakıma girmiyorsa hasta, 7 günde iyileşme seyrine geçebiliyor. O dönemde çocuklarıma sarılmayı çok özledim. Oğlumun, 'Baba ben pozitif olursam anneme sarılabilir miyim' demesi beni çok duygulandırmıştı. 'Oğlum öyle deme; annem iyileşsin diye dua et' dedim.

"ASLA TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYIN"

Ben son söz olarak da şunları söylemek isterim: Tedbiri gerçekten elden bırakmayalım. Sabır gösterelim. Bu durumu gereğinden fazla kafamızda büyütüp kendi psikolojimizi de bozmayalım. Türkiye, koronavirüse karşı başarıyla mücadele eden en öndeki ülkeler arasında. Devletimizden ve sayın bakanımızdan Allah razı olsun."